Inizio di stagione sciistica coi fiocchi a Folgarida Marilleva, Gasperi: “Partiti alla grande, ottime presenze”

venerdì, 8 dicembre 2023

Folgarida Marilleva – Inizio di stagione con i fiocchi a Folgarida-Marilleva. Sotto una fitta nevicata migliaia di sciatori e appassionati hanno raggiunto le piste della skiarea Folgarida-Marilleva-Campiglio-Pinzolo in questo lungo weekend dell’Immacolata, che di fatto ha aperto la stagione invernale. La skiarea Dolomiti di Brenta è una grande attrazione per gli appassionati di sci, snowboard e free-style, a disposizione piste per tutti i giusti. I family park di Folgarida, Daolasa e Marilleva attrazione per bambini e famiglie.

VIDEO



INIZIO STAGIONE – “E’ iniziata nel migliore dei modi la nuova stagione – spiega Cristian Gasperi (nel video), direttore generale della società Funivie Folgarida Marilleva – Le piste sono perfette, preparate nelle ultime settimane grazie alla neve arrivata dal cielo e quella programmata, realizzata attraverso l’acqua del lago della Val Mastellina”.

“La neve è la padrona di casa – aggiunge Cristian Gasperi – siamo partiti alla grande, il divertimento è assicurato per tutti, bambini, famiglie e persone più avanti in età, tutti hanno grandi opportunità per divertirsi sull’intera skiarea”. Da Folgarida e da Marilleva si sale in quota, poi le discese su piste di differente difficoltà e numerosi gruppi e bambini si sono cimentati in corsi con i maestri di sci per imparare a sciare e c’è anche chi ha chiesto ai maestri qualche ora di corso per migliorare la tecnica durante le discese. “L’offerta è ampia – prosegue Cristian Gasperi – è aperto il collegamento con sci ai piedi da Folgarida-Marilleva a Campiglio e si può raggiungere Pinzolo, con un divertimento assicurato per tutti”.

LA SKIAREA – Gli impianti di Folgarida, Daolasa e Mezzana-Marilleva hanno portato in quota gli sciatori: poco prima delle 8 gli appassionati erano davanti alle stazioni di partenza e la fitta nevicata non ha scoraggiato turisti e sciatori provenienti da ogni angolo d’Italia. Accanto ai trentini, turisti provenienti da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, e numerosi gruppi e comitati da Marche, Toscana e Lazio. Poi i primi stranieri che stanno trascorrendo le settimane bianche. Complessivamente le località di Folgarida-Marilleva, Campiglio e Pinzolo offrono 150 chilometri di piste agli appassionati di sci, snowboard e free-style, con il 41% facili, il 44% medie e il 15% difficili. A Folgarida-Marilleva sono accessibili tre family park, aree giochi sulla neve pensata per i bambini e le famiglie, ideali per vivere le prime esperienze sugli sci.

PREZZI DINAMICI – Per agevolare sciatori e turisti, la SkiArea (Folgarida-Marilleva, Campiglio e Pinzolo), adotta la formula dei prezzi dinamici. Il prezzo dello skipass giornaliero e plurigiornaliero è variabile in base alla stagionalità, all’utilizzo e al momento dell’acquisto del ticket. Se viene acquistato in anticipo e online, lo skipass avrà un prezzo vantaggioso, scontato rispetto a quello comprato in biglietteria il giorno stesso dell’utilizzo.

di Angelo Panzeri