Inizio di stagione positivo nella Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, Felicetti: “Grande entusiasmo”

lunedì, 4 dicembre 2023

Madonna di Campiglio – Nella skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta è iniziata alla grande la stagione invernale, la neve ha reso romantico il paesaggio e gli appassionati si sono divertiti sulle piste del Grostè.

Tutto è pronto per vivere emozioni intense sulle piste del comprensorio sciistico più grande del Trentino: oggi è in programma l’apertura del collegamento sci ai piedi, tra Folgarida Marilleva e Madonna di Campiglio, con la disponibilità di divertirsi su gran parte delle piste di Campiglio, apriranno anche la zona Pradalago e 5 Laghi, e due località della Val di Sole, Folgarida e Marilleva, e dopodomani – mercoledì 6 dicembre – apriranno gli impianti compresa la nuova telecabina immersiva da Prà Rodont al Doss del Sabion e le piste di Pinzolo.

“L’inizio di stagione è positivo, c’è grande entusiasmo – commenta Bruno Felicetti (nel video), direttore generale di Funivie Madonna di Campiglio – abbiamo notevoli prenotazioni sia per il prossimo ponte di Sant’Ambrogio e Immacolata, che per il periodo tra Natale e l’Epifania e stanno arrivando anche quelle per le settimane bianche con il ritorno degli stranieri”.

La SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta è pronta ad accogliere le migliaia di sciatori italiani e stranieri che desiderano divertirsi sugli oltre 150 chilometri di piste collegate sci ai piedi fruibili con unico skipass.

Per l’inverno 2023-2024 Madonna di Campiglio è al primo posto della classifica generale delle destinazioni più ambite tra le località sciistiche, mentre i tre Family Park Folgarida e Marilleva, come la località più family friendly. E c’è grande attesa tra appassionati di sci e turisti per il debutto della nuova telecabina immersiva da Prà Rodont al Doss del Sabion, con un colpo d’occhio eccezionale sulle Dolomiti di Brenta, Val Rendena e Adamello.

di Angelo Panzeri