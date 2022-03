Folgarida-Marilleva: skipass giornalieri scontati fino al 20 per cento

giovedì, 17 marzo 2022

Folgarida Marilleva – Grandi finale di stagione a Folgarida e Marilleva (Trento): da sabato skipass giornalieri scontati fino al 20%. Sciare a marzo e inizio aprile è sempre meraviglioso per chi ama la montagna ma cerca anche piste poco affollate.

E l’aumento delle ore di sole permette di godersi le giornate sugli sci nel migliore dei modi. Da dopodomani – sabato 19 marzo – nel comprensorio di Folgarida e Marilleva arriva anche una motivazione economica in più per fare questa scelta: da quel giorno infatti, fino a fine stagione (prevista per il 10 aprile), le tessere giornaliere di località saranno vendute con lo sconto del 10% sul prezzo di listino. E per chi acquista online lo sconto sarà addirittura del 20%. Lo skipass di località consente di utilizzare gli impianti per sciare sui 63 chilometri di piste del comprensorio di Folgarida-Marilleva.

“Abbiamo deciso questa iniziativa – spiega Cristian Gasperi (nella foto), direttore generale di Funivie Folgarida Marilleva Spa – per premiare gli appassionati che amano il nostro territorio e permettere loro di goderselo al massimo su piste ben innevate in un periodo ancora a volte sottovalutato”.