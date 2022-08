Finali Nazionali Giovanili Open di Tamburello in Val di Non

domenica, 28 agosto 2022

Spormionore – Le Finali Nazionali Giovanili Open di Palla Tamburello entrano nel vivo. Giornata intensa di partite in Val di Non per i giovani tamburellisti impegnati nelle fasi finali che assegneranno i titoli di campioni italiani nelle categorie Giovanissimi, Allievi e Juniores, sia maschile che femminile.

Sono entrate nel vivo le Finali Nazionali Giovanili Open 2022 di Palla Tamburello, che sui campi in terra rossa di Rallo, Segno, Vigo di Ton, Sporminore e Cunevo vedono affrontarsi le migliori formazioni italiane dagli under 14 agli under 18.

Sugli impianti nonesi, che si stanno dimostrando all’avanguardia e idonei a ospitare grandi manifestazioni, sono andate in scena partite entusiasmanti, condite da una buona dose di divertimento senza tralasciare un pizzico di sana competizione.

In particolare, oltre alle strutture sportive, gli atleti, i dirigenti e gli accompagnatori provenienti da fuori regione stanno apprezzando anche l’organizzazione, curata nei minimi particolari dai tanti volontari coinvolti. Particolarmente graditi sono anche i momenti conviviali che vedono tutte le squadre pranzare e cenare in compagnia al Centro per lo Sport e il Tempo Libero di Cles, dove è in corso di svolgimento la Festa dello Sport.

Per quanto riguarda le sfide che si sono disputate nella giornata odierna, così come avvenuto nella giornata di ieri, sul campo di Cunevo si sono svolte le partite della categoria Giovanissime femminile, mentre sull’impianto di Sporminore si sono incontrati i Giovanissimi maschile.

Il cuore del paese di Vigo di Ton ha fatto da cornice ai match tra le Allieve femminile, così come avvenuto a Segno con gli Allievi maschile che si sono dati battaglia. Infine sui due campi di Rallo si sono disputate le partite valide per la categoria Juniores, sia maschile che femminile.

Oggi sarà dunque il grande giorno. Il giorno in cui si assegneranno i titoli nazionali di categoria. In mattinata, infatti, si svolgeranno le varie partite che decreteranno le squadre vincitrici. Subito dopo pranzo, intorno alle 14.30, al Centro per lo Sport e il Tempo Libero di Cles (Trento) avranno luogo le premiazioni.

I risultati della giornata di sabato 27 agosto:

Giovanissime femminile – Campo di Cunevo

Fumane – Cavrianese 6-2; 6-1

Fumane – Cunevo 6-0; 6-4

Giovanissimi maschile – Campo di Sporminore

Cereta – Segno 6-5; 0-6; 3-8

Chiusano – Mazzurega 5-6; 6-3; 4-8

Cereta – Mazzurega 6-2; 6-2

Allieve femminile – Campo di Vigo di Ton

Cavrianese – Cunevo 6-0; 6-0

Capriano D.C. – Aldeno 0-6; 0-6

Cunevo – Capriano D.C. 6-3; 6-4

Allievi maschile – Campo di Segno

Cereta – Arbizzano 6-1; 6-3

Castell’Alfero – Segno 1-6; 2-6

Castell’Alfero – Arbizzano 0-6; 1-6

Juniores femminile – Campo di Rallo 1

Pieese – Cavalcaselle 6-1; 6-3

Pieese – Rallo 5-6; 5-6

Cereta – Cavalcaselle 3-6; 6-1; 8-0

Juniores maschile – Campo di Rallo 2

Cinaglio – Monte 6-0; 6-3

1a semifinale Segno – Monte 6-3; 6-0

2a semifinale Cinaglio – Guidizzolo 6-1; 6-0