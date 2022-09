Festa dell’Agricoltura: sfilata e storica rassegna in Val di Peio

sabato, 17 settembre 2022

Peio (Trento) – Gran finale per la festa dell’Agricoltura in Val di Peio: oggi – sabato 17 – e domenica 18 settembre sono infatti in programma gli eventi principali della storica rassegna che abbina il ritorno del bestiame dall’alpeggio, gli antichi mestieri ed i gustosi sapori di montagna.

Il programma – Sabato 17 settembre a partire dalle 10 presso la località Biancaneve a Cogolo di Peio (Trento) è in programma l’evento clou: la fiera dei bovini, tradizionale manifestazione di mostra mercato e valutazioni bestie con in palio l’assegnazione dell’ambìto titolo di “Regina” della mostra, la migliore manza cioè della caratteristica esposizione; in calendario anche il mercato contadino e dell’artigianato, laboratori didattici e dimostrazione della lavorazione del lino a cura dell’Ecomuseo “Piccolo Mondo Alpino”, degustazione guidata di 6 Trento doc a cura dell’enologo Luciano Rappo, cena tipica e serata musicale con la Spritz Band.

La “Fera de Cogol”, una volta vero e proprio momento di incontro e contrattazione economica tra allevatori/venditori e mercanti di bestiame, ha perso ora tale dimensione commerciale, mantenendo e rafforzando comunque un importante significato come intenso appuntamento di confronto tra i vari allevatori, che possono mostrare con orgoglio la loro importante attività, fondamentale anche per il mantenimento del circostante paesaggio naturale e quindi della locale economia turistica.

Domenica 18 settembre a partire dalle ore 14 è invece in programma la colorita sfilata, per le vie di Cogolo, delle mucche rientranti dall’alpeggio, accompagnate dal Corpo Bandistico Val di Pejo e dal gruppo musicale Rendena Klänghe.

A seguire l’atteso “Palio delle Frazioni”, con i vari paesi della Val di Peio a sfidarsi in emozionanti giochi che evocano attività e mestieri d’altri tempi, quando agricoltura, allevamento e lavoro nei boschi erano le uniche fonti di sostentamento locali. Le cinque formazioni (Comasine, Celentino, Celledizzo, Cogolo e Peio Paese) si cimenteranno in prove particolarmente insolite e divertenti: la corsa nei sacchi e con le carriole, pelatura e segagione tronco, taglio e preciso accatastamento legna, palo della cuccagna, tiro della fune e morra. A seguire intrattenimento musicale con Leonardo Bort e la sua fisarmonica, nonché cena tipica e serata musicale con Die Esel’n. La Festa dell’Agricoltura è organizzata dal Consorzio Turistico Pejo 3000 con la fondamentale collaborazione del Comune di Peio ed Unione Allevatori della Val di Sole.