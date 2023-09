Estate da urlo a Cles, Lorenzo Paoli (Pro loco): “Stagione positiva, con tanti eventi a settembre”

domenica, 10 settembre 2023

Cles (Trento) – Escursioni, visita a castelli, palazzi e mostre: in Val di Non e soprattutto a Cles prosegue la stagione estiva con numerosi appuntamenti e presenze turistiche. Nella sede della Pro loco, ubicata nella piazza centrale della capitale della Val di Non, a lato dell’ingresso del municipio, c’è un via vai di turisti, gente che chiede informazioni su eventi e itinerarie numerose sono le richieste telefoniche di informazioni. L’inizio di settembre 2023 passerà alla storia per il clima ancora agostano, non solo per le temperature, ma anche per le presenze di turisti.

“La stagione estiva – racconta Lorenzo Paoli (nel video), presidente della Pro loco di Cles – è andata molto bene: i turisti sono tornati a frequentare Cles e le attività che sono state organizzate da associazioni e gruppi sono state molto partecipate”. Tra i grandi eventi la Festa dell’Assunta, le celebrazioni per i 500 anni della chiesa arcipretale di Cles e la festa dello Sport che coinvolti tutti i sodalizi sportivi. Numerosi anche gli appuntamenti e i momenti musicali promossi nei rioni.

VIDEO



“Abbiamo cercato di far vivere momenti indimenticabili – prosegue il presidente della Pro loco di Cles – con un ricco cartellone di appuntamenti culturali, eventi musicali e momenti di intrattenimento”.

Anche a settembre e ottobre sono in calendario eventi, in particolare “Pomaria“, che si terrà a metà ottobre a Cles. “Saranno tre giorni intensi – conclude Lorenzo Paoli – dal 13 al 15 ottobre è prevista una grande edizione di Pomaria adatta a un grande centro come Cles che avrà un richiamo oltre i confini della Val di Non e del Trentino”.

di A. Pa.