mercoledì, 8 dicembre 2021

Denno – Percorre le strade di Denno (Trento) per far visita ai parenti, con l’auto senza pneumatici invernali e catene e durante il breve viaggio finisce in un meleto. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco volontari di Denno per recuperare la vettura uscita di strada, che tra l’altro ha danneggiato alcuni meleti. L’episodio è accaduto oggi pomeriggio e per fortuna l’autista è uscito illeso dall’incidente.