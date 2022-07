Dalla Lombardia al Trentino Alto Adige nuova ondata di caldo

mercoledì, 13 luglio 2022

Bolzano – Nuova ondata di caldo causata dall’espansione dell‘anticiclone di origine sub-tropicale dal nord Africa verso i paesi affacciati sul Mediterraneo. La massa d’aria estremamente calda è sospinta progressivamente verso est da una circolazione depressionaria e nei prossimi giorni, dopo il transito su Francia e Regno Unito, raggiungerà l’Italia e l’Europa centrale, dove tenderà a stazionare. Inizierà quindi un nuovo periodo di caldo anomale e prolungato, con temperature minime che si innalzeranno di almeno 5 gradi. Difatti nei prossimi 10 giorni le temperature subiranno degli aumenti dovuti a questa nuova ondata tropicale. In Lombardia le temperature oscilleranno tra 35° e i 40°, mentre i giorni più caldi (venerdì e sabato) in Trentino Alto Adige si giungerà a temperature massime di 35°.

Per quanto riguarda il Trentino ci sarà l’allerta arancione, ad annunciarlo con queste parole il direttore del centro Funzionale Provinciale Willigis Gallmetzer: “A causa delle alte temperature con previsioni fino o di poco superiori ai 35 gradi, abbiamo previsto allerta arancione in pianura, nell’area da Postal, passando da Gargazzone, fino a Bolzano e in Bassa Atesina. Domenica, inoltre, sono previsti disagi alla viabilità nell’area di Bolzano a causa del disinnesco della bomba. Chi viaggerà in auto non deve quindi dimenticare di rifornirsi di acqua a sufficienza”. L’autorità forestale, inoltre, ha classificato di allerta giallo il potenziale di rischio per gli incendi boschivi. Nelle giornate di venerdì e sabato, inoltre, è prevista la presenza del Föhn, un vento dunque relativamente caldo e secco.

Questo innalzamento delle temperature, il secco che sovrasta il territorio sia locale che nazionale e la siccità che persiste non sono da sottovalutare dal momento che l‘allerta è elevata, i rischi sono sempre più elevati e con loro anche i pericoli.