Cles, Ronzo Chienis, Tre Ville, Vermiglio: finanziate opere urgenti per 1,5 milioni di euro

sabato, 15 ottobre 2022

Vermiglio (Trento) – Ammonta a 1 milione 535mila euro il valore degli interventi urgenti che la Giunta provinciale ha stabilito di finanziare, su proposta dell’assessore agli enti locali Mattia Gottardi. Quattro sono i Comuni interessati da altrettante opere: interventi per gli acquedotti di Cles, Ronzo Chienis e Tre Ville e per l’impianto fognario di Vermiglio. “ Si tratta di infrastrutture e servizi essenziali, che la popolazione chiede siano all’altezza delle proprie aspettative. L’Amministrazione provinciale conferma, con questo nuovo intervento, l’impegno fattivo nel sostenere i territori, sulla base dei bisogni reali delle comunità locali, che emergono dal confronto con i sindaci” sono le parole dell’assessore provinciale Gottardi.

I lavori urgenti sono stati ammessi a finanziamento dalla Giunta, a valere sul fondo di riserva. Gli interventi sono stati individuati sulla base delle richieste inoltrate dalle Amministrazioni comunali e dopo un’attenta valutazione delle singole situazioni. Si tratta, in particolare, dei seguenti interventi: – La demolizione e la ricostruzione del serbatoio Prandini, a servizio dell’acquedotto potabile di Cles. L’opera esistente necessita di essere rinnovata, anche perché i limitati volumi di accumulo non consentono di sopperire ai picchi di richiesta giornalieri e settimanali, oltre che allo svolgimento delle operazioni di manutenzione e di pulizia degli altri serbatoi di sicurezza, con una conseguente riduzione della riserva antincendio e delle riserve idriche a servizio della popolazione, dell’ospedale e delle attività produttive. Il progetto prevede dunque la demolizione e la realizzazione del nuovo serbatoio Prandini e il rifacimento della condotta di adduzione e di distribuzione nei pressi del serbatoio (542.875,58 euro di contributo su un importo di progetto di 750mila euro). – La sostituzione di parte della condotta di adduzione Font–Mont da Ronz e di un tratto della distribuzione dell’acquedotto Pra da Lac, nel Comune di Ronzo-Chienis.

L’intervento è mirato ad un drastico miglioramento dell’efficienza idrica e alla riorganizzazione idraulica interna alla vasca di Mont da Ronz, per ottimizzare gli spazi anche alla luce del nuovo ingresso previsto per la condotta di adduzione e all’installazione di un sistema di misura differenziale delle portate pompate (95.337,23 euro di contributo su un importo di progetto di 125mila euro). – Il rifacimento di alcuni tratti dell’acquedotto comunale di Tre Ville, a servizio dell’abitato di Preore. Si rende necessario sostituire alcune tratte dell’acquedotto comunale, alla luce delle perdite di carico, anche per migliorare la sicurezza antincendio della parte ovest dell’abitato di Preore. Contestualmente al rifacimento di alcune tratte di acquedotto, saranno posati alcuni sottoservizi (339.948,64 euro di contributo su un importo di progetto di 574mila euro). – La realizzazione dell’intervento di sdoppiamento delle reti di fognatura bianca e nera, con la contestuale posa del cavidotto per la fibra ottica e la sostituzione di alcune tratte dell’acquedotto (497.105,53 euro di contributo su un importo di progetto di 650mila euro).