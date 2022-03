Cles, Lorenzo Paoli si congratula con Nadia Battocletti: “Nella storia dello sport noneso”

lunedì, 14 marzo 2022

Cles – “Magnifica Nadia Battocletti! A nome dell’ApT Val di Non voglio congratularmi con la nostra campionessa azzurra che si conferma regina italiana del cross a Trieste con l’ennesimo successo costruito con talento, impegno e intelligenza tattica”, questo il commento del presidente dell’ApT Val di Non, Lorenzo Paoli, dopo il trionfo della 21enne nonesa che aggiunge un’altra perla alla sua collezione di successi (nella foto da sinistra Battocletti, Paternoster, De Aliprandini con Maurizio Fondriest alla serata “I Nostri Campioni” dello scorso autunno).

“Dopo essere stata protagonista di un 2021 che rimarrà nella storia dello sport noneso – aggiunge Paoli – Nadia ci riempie nuovamente di orgoglio e porta ancora più in alto il blasone di questa generazione di campioni nonesi che continuano ad affermarsi nelle massime competizioni sportive nazionali e internazionali”.

Proprio lo scorso ottobre l’ApT Val di Non aveva dedicato una serata di ringraziamento a Nadia Battocletti (Campionessa europea Under23 nei 5000mt e finalista olimpica Tokyo 2020), Gianni Moscon (Bronzo nella cronometro a squadre Bergen 2017, 4* alla Parigi Rouboix 2021), Letizia Paternoster (plurimedagliata a Mondiali ed Europei), Luca De Aliprandini, medaglia d’argento di slalom gigante ai Mondiali di Cortina 2021 e Mondiali ed Europei) e il calciatore Andrea Pinamonti.

“Ci era sembrato doveroso – conclude Paoli (nella foto)– organizzare un grande evento per rendere omaggio a questi atleti che hanno portato prestigio alla Val di Non con i loro straordinari successi. Quella serata ci ha dato l’opportunità di ringraziarli e di ripercorrere insieme a loro quei magici momenti che ci hanno fatto emozionare ed esultare. Emozioni che non finiscono grazie ai grandi risultati sportivi che continuano ad arrivare e che sono motivo di orgoglio per la comunità nonesa ma anche stimolo per tanti giovani e giovanissimi che si cimentano nella varie discipline”.