Circuito Podistico: i risultati della “5 Campanili” di Commezzadura

martedì, 16 agosto 2022

Commezzadura – Filippo Giovannini, Alex Rigo e Matteo Radovan in campo maschile, Isabella Morlini, Marina Lazzarini e Giada Borghesi, in quello femminile, hanno dominato “La 5 Campanili” di Commezzadura (Trento), sesta gara del Circuito Podistico Val di Sole.

L’edizione 2022 del Circuito Podistico Val di Sole sta riscuotendo un grande successo alla diverse gare finora organizzate e che finora hanno interessato Cogolo, Ossana, Rabbi, Caldes, Malè e Commezzadura. L’ultimo atto sarà a Vermiglio (Trento) sabato 20 agosto, inizio alle 17, con la gara: “Tra le Androne de Vermei“. Al termine della gare di Vermiglio festa finale del circuito e premiazioni. Prima della gara si terrà sempre una mini run per i più piccoli: corsa e giochi per mini atleti, nati dopo il 2013, una corsa-gioco di 250 metri senza classifica, con iscrizione gratuita e premio finale per i mini atleti.

CLASSIFICA GENERALE delle “5 CAMPANILI” DI COMMEZZADURA

1 GIOVANNINI FILIPPO M 1978

2 RIGO ALEX M 2001

3 RADOVAN MATTEO M 1974

4 SLANZI LORENZO M 2003

5 PINAMONTI ADRIANO M 1966

6 DALDOSS MANUEL M 1986

7 STOCCHETTI MATTEO M 1995

8 BERTO’ OMAR M 1979

9 BERTAGNOLLI FEDERICO M 1981

10 GIARDIELLO ANGELO M 1970

11 ZANELLA SERGIO M 1991

12 MUNEROTTO LORENZO M 2001

13 GIARDIELLO FEDERICO M 2009

14 GOSETTI ALAN M 2007

15 KELLER MASSIMO M 1976

16 VALENTINI CLAUDIO M 1970

17 MORLINI ISABELLA F 1971

18 BERLANDA CORRADO M 1964

19 KELLER LEONARDO M 2010

20 ZORZI SAMUELE M 2005

21 ZAMBOTTI DAMIANO M 1995

22 LAZZARINI MARINA F 1981

23 FIORINI MATTIA M 1978

24 BORGHESI GIADA M 2002

25 BORGHESI GIUSEPPE M 1966

26 CARRARA GABRIELE M 2010

27 TORRESANI LARA F 1973

28 ZANELLA GIOVANNI M 2005

29 GOLLER NICOLA M 1964

30 DALLA SERRA MARIO M 2009

31 DELPERO CRISTINA F 1979

32 VAN OVERDAM JASPER M 1980

33 PERUZZI LAPO M 1976

34 DAPRA’ ANTONIO M 1973

35 RAVELLI MAURO M 2009

36 CRINI CLAUDIO M 2007

37 NICOLETTI ELISABETTA F 1990

38 TAMBURINI ANDREA M 1974

39 BERTOLINI SILVIA F 2004

40 BERTOLINI MICHELE M 2012

41 ZAMBELLI GIOVANNI M 2011

42 ARRABITO ALESSANDRO M 1971

43 MORESCHINI FRANCO M 1979

44 ZANONI GABRIELE M 1984

45 MORBI GIANPAOLO M 1965

46 CAVALLAR VERONICA M 1983

47 ANGELI DESIREE F 2006

48 BRUSAFERRI ATTILIO M 1969

49 DORO PAOLA F 1968

50 TRANQUILLINI ROBERTO M 1963

51 VITALE FRANCO M 1960

52 BATTAN MICHELA F 1980

53 RADOVAN LUCIA F 2006

54 ANDREOTTI CLAUDIO M 1965

55 TONIDANDEL GIOVANNA F 1970

56 MUNEROTTI RICCARDO M 1964

57 LONGHI RENE’ M 1984

58 ROSANI TOMMASO M 2007

59 MARINOLLI SIMONE M 2006

60 ANDRIGHI LINO M 1958

61 RAVELLI ILARY F 2006

62 VERSINI PIETRO M 1969

63 JEJU INA F 1983

64 MUNEROTTO DAVIDE M 2003

65 MAINI DANIELE M 2009

66 ALBASINI DAVIDE M 2007

67 ROMANI ALESSANDRO M 2010

68 ROMANI PAOLO M 1970

69 BAGGIA PIETRO M 2010

70 BEZZI LORIS M 2011

71 ZANELLA FRANCESCO M 2005

72 ZANGA MONICA F 1963

73 MAHATO DAVID M 2012

74 ROSATTI BEATRICE F 2009

75 MARIOTTI MANUEL M 1987

76 MORESCHINI KILIAN M 2014

77 SANTELLO MARINO M 1957

78 CARRARA FRANCESCO M 2014

79 ANGELI SERENA F 1988

80 ZELEZO ROMAN M 2007

81 DALDOSS JACOPO M 2008

82 RICCA PIERCARLO M 1970

83 PANIZZA VALENTINA F 1988

84 TARABOI DANIEL M 2011

85 ZAMBELLI ELISA F 2008

86 CARRARA BRUNO M 1977

87 BOSI PAMELA F 1977

88 FOCHER PAOLO M 1975

89 TUTI THOMAS M 1971

90 MORESCHINI CHANTAL F 2010

91 ZORZI ALBINO M 1964

92 TARABOI CLAUDIO M 1971

93 ROSATTI GIACOMO M 2012

94 MALFATTI LARA F 1975

95 COGILLI ALICE F 1996

96 PODETTI ELISABETTA F 1999

97 MOTTINI DAVIDE M 2008

98 MERONI FLAVIO M 1965

99 PRETTI LAURA F 1979

100 MAZZIA GIOELE M 1995

101 ROSSI MARCO M 1983

102 ZAMBELLI LINO M 1971

103 STROI MATTEO M 2010

104 DELPERO PAOLA F 1987

105 MAURINA LUCIA F 1962

106 ANSELMI CINZIA F 1965

107 BEZZI GIANNI M 1979

108 ANDREATTA FRANCESCA F 1979

109 PANIZZA TANIA F 1977

110 BAGGIO STEFANO M 1968

111 CRISTAN DANIEL M 2011

112 PODETTI EMILY F 2012

113 OSSOLA MONICA F 1973

114 BERTOLINI MELISSA F 2012

115 CIARLA FRANCESCO M 2012

116 GENNARA SEBASTIANO M 2014

117 ANGELI NADIA F 2009

118 PANGRAZZI LAURA F 2009

119 GIOVANNINI FLORA F 1951

120 SAVINELLI GABRIELE M 2009

121 DELLADIO FIORENZO M 1960

122 BONENTI PAOLO M 1968

123 BEZZI ESTER F 2009

124 GHIRARDINI ALESSANDRA F 1976

125 NICOLETTI ROMINA F 1983

126 CARMINATI CLAUDIA F 1982

127 MENGONI DANIELA F 1979

128 TAME’ ALESSANDRO M 2003

129 BERTA MIRKO M 1988

130 D’ANTONIO NICOLO’ M 2010

131 BARTESELLI ENRICO M 1963

132 PONTIROLLI LUISELLA F 1971

133 DELPERO GIANNI M 1971

134 GIRADI LUCIA F 2009

135 MORESCHINI CHIARA F 2010

136 PONTIROLLI NICOLA M 1980

137 DEBIASI SABRINA F 1967

138 MORECHINI DANIELE M 2012

139 ZANELLA PAOLO M 1969

140 MORESCHINI EVELYN F 2012

141 SONNA MATTEO M 1940

142 MAFFEIS LUCIA F 1980

143 ROMANINI MARCO M 1983

144 CONATRALI MARCELLO M 1986

145 DELL’EVA FEDERICO M 1974

146 SAVINELLI GIANMARCO M 2011

147 MORESCHENI MARTA F 2010

148 PODETTI LEONARDO M 2011

149 TRANQUILLINI MATTEO M 2009

150 BORTOLOTTI SABRINA F 1972

151 IOB CRISTIAN M 2011

152 BINI MATTIA M 2009

153 BINI CLAUDIO M 1971

154 ANGELI MATTEO M 2013

155 VARESCHI DAVIDE M 2012

156 SAVINELLI KATIA F 2011

157 FIAMOZZI MARCO M 2008

158 FLESSATI MONICA F 1991

159 FOCHER STEFANIA F 1971

160 MAINI ALESSANDRO M 2016

161 MAINI SERGIO M 1976

162 PENASA ELETTRA F 2009

163 RAIA DAVIDE M 2009

164 PULLER SUSANNA F 2008

165 MAINI FRANCESCO M 2016

166 STANCHINA MADDALENA F 1977

167 TEVINI ANDREA M 2012

168 CIARLA LIA F 1980

169 DALLA TORRE ESTER F 1975

170 CAVALLARI MICHELE M 1988

171 ROSSI MANUEL M 2011

172 MORACE ETHEL F 1970

173 PODETTI BRUNO M 2008

174 CIARLA GUIDO M 1986

175 FLESSATI ALESSANDRA F 1981

176 PODETTI GIANNI M 1974

177 FABBRINI AMBROGIO M 2005

178 FABBRINI RICCARDO M 1968

179 BRUSAFERRI LISA F 2007

180 PANIZZA NADIA F 1972

181 NELLA MASSIMILIANO M 2011

182 DALDOSS GIUSEPPINA F 2011

183 RAVELLI NICOLO’ M 2016

184 PADURARO REBECCA F 2011

185 PONTIROLLI SARA F 2012

186 PENASA ZOE F 2012

187 VERSINI MARIA F 2012

188 MEZZENA MATTEO M 1966

189 PONTIROLLI CLAUDIA F 1969

190 CALLEGARI ALESSIA F 1982

191 DALDOSS ALESSIA F 1977

192 RAVELLI FEDERICA F 1975

193 PARIS ELENA F 2014

194 GIONTA ADELE F 1951

195 RAVELLI MICHELA F 1977

196 RAVELLI MONICA F 1981

197 RAMPINO SANDRO M 1976

198 CAMBIAGHI LOREDANA F 1965

199 BONANOMI LUISA F 1964

200 MERONI DAVIDE M 2005

201 MAGNINI ANNA F 1982

202 TUTI AMANDA F 2015

203 ZAROTTI VIRGINIA F 2006

204 MAGGIONI CAMILLA F 2015

205 ZORLONI FRANCESCA F 1987

206 MAGGIONI AMELIA F 2016

207 MAGGIONI STEFANO M 1986

208 FACCHINETTI LEONARDO M 2011

209 BRESSAN SEBASTIANO M 2020

210 BRESSAN SIMONE M 1984

211 BRESSAN NOEMI F 2016

212 BERGAMO LUCIA F 1946