Campiglio Dolomiti di Brenta, aprono gli impianti: estate tra trekking, mtb ed iniziative per tutti

giovedì, 1 giugno 2023

Madonna di Campiglio – Rigogliosa del verde lussureggiante dei pascoli in fiore, l’Outdoor Area Campiglio Dolomiti di Brenta è da sempre il punto di riferimento degli amanti della montagna e degli sport all’aria aperta. La sconfinata palestra naturale, che si sviluppa nel cuore profondo del Parco Naturale Adamello Brenta e delle monumentali Dolomiti Patrimonio Unesco, è il luogo ideale per praticare ogni tipo di attività a contatto con la natura ed è pronta a rimettere in funzione gli impianti di risalita per un’estate entusiasmante, ricca di emozioni, adrenalina e sano divertimento per tutti: dai biker più entusiasti, agli escursionisti più determinati alle famiglie alla ricerca di tranquillità e relax.

A inaugurare la stagione 2023 sarà la zona di Madonna di Campiglio che nel lungo weekend del 2 giugno torna a far girare, dopo la pausa primaverile, la Cabinovia 5 Laghi per poi aprirla tutti giorni dal 10 giugno fino al 17 settembre. Seguiranno le aperture delle Cabinovie Grostè e Pradalago dal 17 giugno fino al 24 settembre: la Pradalago andrà avanti con l’apertura straordinaria anche nei tre fine settimana successivi, fino al 15 ottobre.

La Cabinovia Spinale si metterà in moto dal 24 giugno fino alla chiusura prevista il 17 settembre). Nell’area di Folgarida Marilleva gli impianti in funzione saranno la Cabinovia Daolasa (primo e secondo tronco), che a partire dal 10 giugno al 24 settembre porterà in quota i numerosi biker che desiderano cimentarsi sui quattro tracciati del Bike Park Val di Sole o godere dei trail che si inoltrano nel bosco, e le Cabinovie Panciana e Belvedere a partire dal 1° luglio fino al 27 agosto.

A Pinzolo, quindi, la Cabinovia Tulot permetterà di raggiungere comodamente Malga Cioca dal 24 giugno al 10 settembre. L’impianto di arroccamento Pinzolo-Doss del Sabion rimarrà chiuso per la sostituzione, nel secondo tronco, della seggiovia e per il completo restyling del rifugio che sorge sul belvedere del Doss.

UNA MONTAGNA DI OCCASIONI CON LE CARD VACANZA

Anche quest’anno gli ospiti che sceglieranno di trascorrere le vacanze sulle montagne della Val di Sole e della Val Rendena e soggiornare in strutture convenzionate potranno godere di numerosi vantaggi e opportunità grazie alle Card vacanza Val di Sole Opportunity e Madonna di Campiglio – DoloMeet Passion. Entrambe le card, relativamente al proprio ambito turistico di competenza, garantiscono l’accesso gratuito agli impianti di risalita dell’Outdoor Area Campiglio oltre che a numerose altre esperienze culturali, gastronomiche e naturalistiche. Nel caso in cui i titolari della card la utilizzino “fuori ambito” avranno diritto a uno sconto del 25%.

UNA MONTAGNA DI EVENTI

La parola d’ordine è divertimento! L’Outdoor Area è un mondo unico, colorato da eventi che renderanno le vacanze di ogni ospite indimenticabili. Un ricco programma di manifestazioni e incontri infatti allieterà le giornate d’estate della Val Rendena e della Val di Sole.

Madonna di Campiglio – Val Rendena

Top Dolomites Gran Fondo

2-4 giugno 2023

Dal 2 al 4 giugno si torna in sella della bici con la quinta edizione della Top Dolomites Gran Fondo Madonna di Campiglio – North Lake Garda. Tutto è pronto per la gara ciclistica su strada che dalle splendide Dolomiti di Brenta arriva fino al lago di Garda con partenza da Pinzolo e arrivo a Madonna di Campiglio. Organizza l’ASD Top Dolomites in collaborazione con l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio.

Mountain Beat. Vibrazioni ad alta e bassa frequenza

15-18 giugno 2023

Dal 15 al 18 giugno si terrà la prima edizione di “Mountain Beat. Vibrazioni ad alta e bassa frequenza”, il nuovo evento musicale che a Pinzolo darà avvio alla stagione estiva. Un festival che permetterà agli ospiti di vivere esperienze ad alta e bassa frequenza grazie a una proposta che alterna momenti più mondani, durante i quali il battito cardiaco sale, a occasioni più rilassanti, legate alla dimensione montana che invece lo riducono. Sono previsti due concerti in zona Pineta che sarà il “campo base” dei quattro giorni di evento: i primi a esibirsi saranno i Tiromancino (trio) che saliranno sul palco venerdì 16 giugno (ore 21.30). Sabato 17 giugno sarà la volta di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni che proporrà una performance acustica (ore 21.30).

Dolomiti Wellness Festival

2-9 luglio 2023

Torna anche quest’anno a Pinzolo il festival dedicato al benessere nella natura. Il “Dolomiti Wellness Festival” va in scena dal 2 al 9 luglio con numerose attività: fitness e relax activity, tecniche di respirazione consapevole nella natura, camminate sensoriali, nordic walking, trattamenti di benessere e bagni di natura, ginnastica sensoriale, pilates, forest bathing, momenti ludici e laboratori che valorizzano gli elementi della natura, lo yoga, la concentrazione.

I suoni delle Dolomiti

È ormai irrinunciabile l’appuntamento con i “Suoni delle Dolomiti”. Nel comprensorio turistico di Madonna di Campiglio, i concerti in programma saranno ben quattro: uno in piena estate e tre in autunno.

Il 30 agosto, a malga Brenta Bassa, per la sezione musica d’autore, arriverà ai piedi delle Dolomiti di Brenta Frida Bollani Magoni mentre il 22 settembre, a malga Vallesinella Bassa, per il repertorio classica si esibirà Edgar Moreau. Il 30 settembre, al rifugio Viviani Pradalago, saranno protagonisti la Banda Osiris e i Fiati del Conservatorio F.A. Bonporti di Trento con il teatro musicale e lo spettacolo “Pierino! E il lupo? Progetto speciale”. Infine, il 1° ottobre, a Camp Centener, gran finale del festival con la canzone d’autore che vedrà protagonista Carmen Consoli. I concerti si terranno a mezzogiorno.

Val di Sole

Coppa del Mondo di Canoa Kayak Discesa e Coppa Europa di Rafting

15-18 giugno 2023

Il Fiume Noce è di nuovo protagonista con le sue le sue acque, le sue rapide e le sue correnti. Il torrente della Val di Sole, reso famoso fin dal 1993 quando si disputarono i Campionati Mondiali Canoa-Kayak di discesa e slalom, ospita dal 15 al 18 giugno due importanti eventi internazionali: una prova di Coppa del mondo di canoa discesa, che torna in val di Sole dopo 17 anni di assenza, e una di Eurocup di Rafting che mancava da 13 anni. Saranno quattro i giorni di gare che a Mezzana vedranno i migliori atleti internazionali impegnati nelle diverse discipline dell’acqua mossa.

Coppa del Mondo di Mountain Bike

29 giugno – 2 luglio 2023

In Val di Sole, unica UCI Bike Region d’Italia, non mancherà, infine, il grande spettacolo sportivo. Cresce tra gli appassionati delle ruote grasse l’attesa per l’appuntamento con la Coppa del Mondo UCI di Mountain Bike. Dal 29 giugno al 2 luglio 2023 a Daolasa di Commezzadura andranno in scena quattro giorni di grande adrenalina tra evoluzioni e imprese che resteranno scolpite negli annali dello sport. In gara, come sempre, ci saranno i migliori interpreti della Mountain Bike in tutte le sue declinazioni: dallo Short Track al Cross Country, dal Four-cross al Downhill. Un evento da non perdere!

Per informazioni visitare il sito dell’Outdoor Area SKI.it.