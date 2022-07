Calcio: allenamenti e mercato, la Val di Sole epicentro del Napoli

domenica, 10 luglio 2022

Folgarida – Gioia ed entusiasmo aleggiano sopra Dimaro Folgarida (Trento) e mentre allo stadio di Carciato prosegue il lavoro intenso della squadra work in progress allo Sport Hotel Rosatti, nel quartier generale del Napoli a Dimaro Folgarida, si lavora per il nuovo campionato.

Insomma nel fine settimana e nei prossimi giorni la Val di Sole si conferma l’epicentro del Napoli per la prossima stagione con gli arrivi dei vari nazionali, tra i quali l’atteso Koulibaly, e soprattutto del presidente De Laurentis. Per il momento sono stati l’allenatore Spalletti e al direttore sportivo Giuntoli a fare il punto della situazione con i giornalisti nel teatro in Piazza Madonna della Pace di Dimaro. Una analisi a tutto tondo sul passato e sul futuro della squadra guardando al campionato che partirà a metà agosto: “Il Napoli ha fatto un gran campionato, ha raggiunto dopo due anni la qualificazione in Champions League, siamo sicuri che saremo competitivi anche in questa stagione, voglio togliere ogni alone di negatività” il messaggio del tecnico toscano.(nelle foto @ Nicer)

La squadra non rinuncia ai propri sogni e in Trentino si traccia il cammino verso l’esordio con l’Hellas Verona, con Giuntoli che sottolinea: “Noi vogliamo e sogniamo fare qualcosa di straordinario, poi ci sono anche altre squadre e non sarà facile anche tornare in Champions League, il nostro obiettivo primario. Ma si deve credere nel sogno, che va sempre cullato, perché se non si punta al massimo non si raggiunge neanche l’obiettivo più concreto”. E rimanendo in tema è stato il vicepresidente Edoardo De Laurentiis oggi a non sbarrare la strada al sogno Dybala rispondendo alla domanda di un piccolo tifoso circa il suo arrivo a Napoli: “Chi lo sa, le vie del Signore sono infinite”.

Il sindaco Andrea Lazzaroni esprime parole di stima e d’augurio per Spalletti e Giuntoli dopo che nel fine settimana Dimaro Folgarida ha accolto il Napoli in maniera calorosa con l’affetto dovuto per un rapporto che dura da dodici anni. I primi due giorni di presenza del Napoli in Trentino sono stati un successo e per Apt Val di Sole e Comune di Dimaro Folgarida ciò significa la certezza di una nuova sfida vinta grazie ad un perfetto e sinergico lavoro di squadra. “Si è deciso di investire su di una seconda tribunetta in fondo al campo – spiega Marco Katzemberger, vicepresidente APT e assessore al turismo – e la scelta si è rivelata vincente. E nemmeno il cantiere per la nuova scuola ha creato disagi”.

Al campo sportivo di Carciato si sono riviste le tribune gremite, con tanto affetto per i nuovi acquisti Olivera e Kvaratskhelia quest’ultimo ha anche realizzato il suo primo gol nella partitella a campo ridotto durante l’allenamento di sabato pomeriggio dopo quelli di Gaetano e Lozano. Sul campo anche oggi il Napoli ha svolto una doppia seduta facendo attivazione muscolare e lavoro tecnico, con esercizi sul possesso palla. Sono 17 i giocatori a disposizione del tecnico che attende l’arrivo in Trentino dei nazionali: Anguissa, Lobotka, Rrahmani, Ounas, Di Lorenzo, Zielinski, Ambrosino, Meret e Politano. Tutti attesi da bambini e adulti per il rito degli autografi tornato ad animare lo Stadio di Carciato a fine allenamento.

Come detto occhi puntati su Koulibaly, Mertens e Fabian Ruiz: “Non è arrivata nessuna offerta ufficiale per Koulibaly – spiega Giuntoli -. Il presidente gli ha fatto un’offerta irrinunciabile, 6 milioni per 5 anni netti senza bonus, si tratta di 60 milioni lordi offrendogli anche un futuro da dirigente del club. Merita certamente questa proposta incredibile del presidente. Riguardo a Fabian Ruiz, c’è un rapporto straordinario con il ragazzo innamorato della città, parliamo anche con la sua agenzia, non ci sono offerte, lui si sta guardando intorno, aspettiamo che ci porti una proposta e vogliamo tenerlo. Anche del dialogo con Mertens se ne occupa il presidente. Dries ha un rapporto straordinario con De Laurentiis che gli ha fatto un’offerta di 5 milioni lordi (2,5 netti) ma non è stata accettata”. Aspetto quest’ultimo ribadito stamani da Edoardo De Laurentiis nell’antistadio di Carciato. Temi sull’agenda del presidente del Napoli atteso nei prossimi giorni in Trentino al rientro da Los Angeles.