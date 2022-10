Volley, Serie A2 femminile: due set a testa per Ipag Montecchio e Itas Trentino

sabato, 8 ottobre 2022

San Bonifacio – Il quinto test stagionale si è concluso in parità. Due set a testa per Ipag Sorelle Ramonda Montecchio e Itas Trentino nell’allenamento congiunto andato in scena a San Bonifacio, un match nel quale Stefano Saja ha dovuto rinunciare alle infortunate Stocco e Joly. Dopo aver conquistato il primo parziale, le gialloblù hanno incassato il ritorno delle venete, per ritrovarsi poi nella quarta ed ultima frazione, vinta con il punteggio di 19-25. Tra le fila dell’Itas da rimarcare i 16 punti personali di DeHoog e Francesca Michieletto, firmati contro un Montecchio che tra le proprie fila annovera diverse giocatrici che in passato hanno vestito le maglie di formazioni trentine, da Mazzon a Barbazeni, fino a Maggipinto a Nardelli. Foto @Alessio Marchi.

“E’ stata una partita molto combattuta ed interessante perché abbiamo sfidato una squadra che si comporterà certamente molto bene nel suo girone di Serie A2, grazie alla sua grande fisicità e ad un ottimo sistema muro-difesa che ci ha messo non poco in difficoltà – ha spiegato a fine gara Stefano Saja, tecnico dell’Itas Trentino -. Non abbiamo inciso come in altre circostanze con il servizio: dobbiamo imparare a trovare un altro fondamentale dal quale ripartire in occasioni come queste. Lo considero tuttavia un ottimo test perché ci ha regalato numerosi spunti interessanti e indicazioni su quegli aspetti del nostro gioco sul quale dovremo focalizzare maggiormente il nostro lavoro in palestra per proseguire il nostro percorso di crescita”.

La formazione gialloblù beneficerà ora di due giorni di riposo, per riprendere la preparazione martedì 11 ottobre, in vista del debutto stagionale in campionato previsto per domenica 23 ottobre. Il prossimo impegno sarà rappresentato dal Trofeo Città di Trento: domenica 16 ottobre l’Itas Trentino affronterà al Sanbàpolis l’Emilbronzo 2000 Montale. Di seguito il tabellino dell’allenamento congiunto svolto questo pomeriggio al PalaFerroli di San Bonifacio.

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Itas Trentino 2-2 (21-25, 25-21, 25-23, 19-25)

IPAG SORELLE RAMONDA MONTECCHIO: Bartolucci 2, Barbazeni 5, Mazzon 12, Marconato 5, Tanase 0, Nardelli 13, Maggipinto (L); Muraro 2, Cometti 5, Malvicini 0, Angelina 15, Esposito 3, Brandi 1. All. Marco Sinibaldi.

ITAS TRENTINO: Bonelli 3, Mason 13, Moretto 4, DeHoog 16, Michieletto F. 16, Fondriest 5, Parlangeli (L); Bisio 2, Meli 2. N.e.: Michieletto A., Libardi (L). All. Stefano Saja.

DURATA SET: 25’, 26’, 29’, 25’; tot. 1h e 45.

NOTE: Ipag Montecchio: 12 muri, 3 ace, 18 errori in battuta, 14 errori azione, 32% in attacco, 49% (25%) in ricezione. Itas Trentino: 8 muri, 6 ace, 14 errori in battuta, 8 errori azione, 34% in attacco, 59% (34%) in ricezione.