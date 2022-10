Vela, Halloween Cup Optimist: record di iscritti al Circolo Vela Torbole

domenica, 30 ottobre 2022

Torbole (Trento) – Halloween Cup Optimist al Circolo Vela Torbole: record di iscritti con 614 timonieri provenienti da 22 nazioni. Iniziata al Circolo Vela Torbole, in collaborazione con Federazione Italiana Vela e Consorzio Garda Trentino Vela, l’Halloween Cup della classe Optimist, manifestazione che quest’anno ha segnato il nuovo record di 614 iscritti (484 juniores e 130 cadetti) e in programma fino a martedì 1 novembre. In questa prima giornata il Comitato di regata FIV è stato puntuale nel dare la partenza alle ore 12:00 alla prima flotta, cercando di approfittare del vento da nord forte, che però, dopo la partenza di ulteriori due batterie ha iniziato a ritirarsi, permettendo l’arrivo regolare della sola prima flotta gialla. Per le altre due partite la prova è stata annullata per calo completo di vento. Così come successo in questi ultimi giorni, il vento da sud non è arrivato e perciò a parte che per “i gialli” c’è stato un nulla di fatto, rimandando tutto a domani mattina presto, sperando che il vento da nord continui a soffiare poderoso e per un tempo sufficiente per far regatare tutti. Per la cronaca la prova conclusa dai gialli è stata vinta da Christian Girani (CV Muggia-TS), seguito dallo statunitense James Pine e dalla polacca Zofia Glaza (Halloween Cup.foto © Elena Giolai).

E’ forse la prima volta che in questa manifestazione, che chiude la stagione delle regate veliche sul Garda Trentino, non piove: come in tutta Italia ci sono temperature estive, che giusto la mattina con venti nodi di vento da nord e l’ombra ancora presente sullo specchio acqueo torbolano, è un po’ più fresco. Domattina dunque sveglia presto per regatanti, staff in acqua posa boe, sicurezza. Comitato di regata e Giuria per sfruttare tutto il vento che l’Alto Garda regala agli appassionati di vela e di tutti gli sport d’acqua.