Vela giovanile, Bellomi vince la Barcolana Fun sul Waszp

mercoledì, 12 ottobre 2022

Arco – Anche il Circolo Vela Arco, con il suo atleta Mosè Bellomi, è stato presente a Trieste per partecipare alla Barcolana Fun, evento show organizzato dalla Società Velica di Barcola e Grignano: il bravissimo Mosè ha vinto nella classe Waszp dopo 5 appassionanti regate con bora, lasciandosi alle spalle Margherita Porro, un’altra atleta che ha regatato con i colori del Circolo Vela Arco prima di passare alle Fiamme Gialle. Foto @Barcolana – Studio Borlenghi.

In acqua gli atleti della FIV, selezionati nell’ambito della “Next Generation FIV Foil Academy powered by Luna Rossa”, il programma di sviluppo della vela foil coordinato dall’olimpionica Alessandra Sensini, nato con l’obiettivo della promozione e crescita tecnica dei giovani velisti. In Barcolana Fun (disputata due giorni prima della Barcolana vera e propria) hanno regatato i ragazzi under 19 protagonisti della vela agonistica italiana che si sono messi in evidenza sui foil nelle cinque tappe fin qui disputate della Academy e che si sono ritrovati a Trieste, per regatare a bordo di Waszp, Skeeta, iQFOiL e Wing Foil, le Classi scelte dalla Federazione Italiana Vela per avvicinare i giovanissimi alla vela “volante”.

“Abbiamo disputato 5 fantastiche prove in cui ho fatto 2,3,1,4,1 conquistando la vittoria finale. Ringrazio Barcola Grignano e la FIV per l’ottima organizzazione” questo il commento di Mosè Bellomi dopo questa bellissima esperienza vissuta nel cuore di Trieste, in occasione delle manifestazioni collegate alla Barcolana.

Ora Mosè affronterà l’ultima tappa della 29er Eurocup, organizzata a Riva del Garda dal 23 al 26 ottobre, manifestazione a cui sono iscritti circa 130 equipaggi.