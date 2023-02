Settimo tricolore al mezzofondista camuno Francesco Pernici

lunedì, 6 febbraio 2023

Niardo (Brescia) – Ai campionati italiani Indoor Juniores successo del mezzofondista camuno Francesco Pernici che mette al collo la medaglia d’oro e il settimo trionfo tricolore.

Francesco Pernici (nella foto Girotti-Fidal) ha percorso in 1’50’’20 gli 800 metri, precedendo Tommaso Maniscalco e Andrea Sambruna. Il 19enne originario di Niardo (Brescia), che milita con il team Freezone, ha vinto il settimo titolo tricolore: ad Ancora è stato il primo da Under 23, poi due da Under 18 e quattro da Under 20. Complessivamente dal 2016 ad oggi sono quattro ori indoor e tre outdoor: in sette anni consecutivi campione italiano e da parte della Fidal e dell’atletica bresciana sono giunte le congratulazioni.