Ponte di Legno: si rinnova il legame tra Germani Brescia e Cfp Zanardelli

giovedì, 25 agosto 2022

Ponte di Legno – Si rinnova il legame tra Germani Brescia, il Cfp Zanardelli e Ponte di Legno. Tra pochi giorni Ponte di Legno (Brescia) accoglierà la Germani Brescia per il ritiro estivo, in programma da lunedì 29 agosto a domenica 4 agosto e, nel frattempo è stato sottoscritto l’accordo di sponsorizzazione con il Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli”. A distanza di tre anni dall’ultima esperienza, infatti, squadra e staff tornano ospiti della sede alberghiera di Cfp Zanardelli situata nel territorio dalignese, che si occuperà del soggiorno del club bresciano presso la propria struttura.

Anche per la stagione 2022-2023, Cfp Zanardelli affiancherà la Germani Brescia in qualità di Gold Sponsor e Event Project Partner, collaborando alla gestione di eventi, dell’area hospitality del PalaLeonessa A2A e confermandosi, inoltre, parte attiva del progetto Players Lounge, la mensa giornaliera che ha preso vita al palasport a partire dalla scorsa stagione e dedicata ai pasti quotidiani della squadra. Anche per questa stagione, infatti, gli studenti dell’istituto bresciano si cimenteranno nella preparazione di alimenti e pietanze destinate a staff e giocatori, studiando una dieta ad hoc riservata agli atleti.

“Dopo uno stop forzato riprendono a pieno ritmo i progetti che ci affiancano nel periodo estivo alla Pallacanestro Brescia – sono le parole di Matteo Ciavarella, responsabile marketing di Cfp Zanardelli -. Abbiamo concluso a inizio luglio una settimana di camp estivo per i ragazzi dove il riscontro è stato davvero importante e la soddisfazione dei giovani atleti e delle famiglie è stata tanta. Con il ritiro estivo della prima squadra, il nostro obiettivo principale è favorire in tutti i modi la serenità dei giocatori e dello staff coinvolgendo tutto il team e i nostri studenti della struttura alberghiera di Ponte di Legno. Non è secondaria la nostra voglia di agevolare, con delle attività ben integrate, l’incontro della squadra con gli enti del territorio di Ponte di Legno affinché la sua presenza nel periodo diventi significativa per l’importante bacino turistico dalignese”.

“Appuntamenti fissi di questo periodo saranno l’ambitissimo One Camp dedicato all’incontro tra giovani atleti e i giocatori e lo staff della prima squadra e la consueta festa domenicale in piazza XXVII settembre organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Ponte di Legno – conclude prosegue Matteo Ciavarella –. La tappa del ritiro di Ponte di Legno è solo la prima di una serie di attività che vedranno impegnato il CFP Zanardelli anche nella prossima stagione del campionato di LBA per continuare ad essere un riferimento nella comune volontà di alzare sempre più la qualità reale di tutto l’intorno della squadra. Saranno infatti nuovamente affidate alle nostre cure l’alimentazione quotidiana degli atleti con il progetto VAS-ok e l’Area Hospitality durante le partite casalinghe”.