Polisportiva Disabili Valcamonica: ottimo Pelizzari in Coppa Europa, quarto Bendotti. I risultati

lunedì, 28 novembre 2022

Mittersill – Prime gare per gli atleti dello sci alpino della Polisportiva Disabili Valcamonica: si sono svolte infatti sabato 26 novembre a Mittersill in Austria alcune gare FIS in preparazione alle gare di Coppa del Mondo in programma a Saint Moritz, mentre ieri uno slalom valido per la Coppa Europa.

Nelle gare FIS molto bene Federico Pelizzari che ha vinto dominando in entrambe le manches lo slalom speciale nella categoria Standing concludendo con il tempo di 1’23”07 mentre Davide Bendotti è uscito nella seconda manche.

In Coppa Europa ancora una bella vittoria per Federico Pelizzari (il migliore nelle due manches con il tempo totale di 1’25”31) e un buon quarto posto per Davide Bendotti. Ora le gare di Coppa del Mondo in programma a Saint Moritz dall’8 all’11 dicembre.