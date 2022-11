La saga degli Agostini e i 40 anni dell’Atletica Vallecamonica

martedì, 29 novembre 2022

Darfo Boario Terme (Brescia) – L’Atletica Vallecamonica ha festeggiato i 40 anni di fondazione con una sera a Darfo Boario Terme (Brescia) dove è stato presentato il libro “La saga degli Agostini in Vallecamonica” scritto da Innocente Agostini, cugino di secondo grado del campione di motociclismo Giacomo Agostini, presente alla serata (foto © Fidal Lombardia).29

Il gruppo sportivo Atletica Vallecamonica, fondato nel 1982 grazie all’intuizione di Innocente Agostini, detto “Cente”, ha reso l’atletica leggera una realtà solida e un punto di riferimento per la Valle Camonica. Nel libro si racconta le origini della famiglia Agostini, che dal Comasco giunse in Valle Camonica 200 anni fa. Nel 1982 Innocente Agostini, professore di ginnastica, ha creato la società di atletica leggera e i suoi figli, Paolo, Marco e Andrea, hanno vestito la maglia azzurra nella corsa in montagna. Della grande famiglia di sportivi fa parte anche Giacomo Agostini, cugino di secondo grado di Innocente, che ha festeggiato i 40 anni dell’Atletica Vallecamonica.