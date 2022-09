Festa in piazza a Ponte di Legno per la Pallacanestro Brescia

domenica, 4 settembre 2022

Ponte di Legno (Ch. Pa.) – Festa in piazza per la Pallacanestro Brescia dopo una sei giorni di allenamenti a Ponte di Legno (Brescia). Gli atleti erano arrivati lunedì scorso nella località dalignese, si sono allenati nella palestra del Cfp Zanardeli, che ha visto anche la presenza di un gruppo di fan in tre sedute pomeridiane di allenamento.

In mattinata giocatori e staff della Pallacanestro Brescia sono arrivati in piazza XXVII settembre a bordo del trenino rosso, poi la squadra è stata presentata ai tifosi alla presenza dello storico gruppo Irriducibili.

I giocatori, coach e staff sono stati presentati da Matteo Bonetti, storico patron e membro del Consiglio di Amministrazione del club, poi la parola è passata alla presidente Graziella Bragaglio, al coach Alessandro Magro e al general manager Marco De Benedetto che hanno illustrato gli obiettivi della stagione, con l’ambiziosa richiesta dei tifosi: “Vogliamo il tricolore“.

Al termina la squadra della Pallacanestro Brescia è partita in direzione del PalaRomele di Pisogne (Brescia) per la seconda amichevole della pre-season contro i Kapfenberg Bulls, squadra austriaca.

