Europei, Salto in alto: in gara il campione camuno Falocchi

martedì, 16 agosto 2022

Breno – Il campione camuno Christian Falocchi in gara per le qualificazioni di salto in alto agli Europei di Monaco di Baviera.

Il debutto del 25enne campione camuno, ma originario di Lovere (Bergamo), nella competizione continentale è in programma oggi alle 18:45, e con lui gareggeranno altri due azzurri, Marco Fassinotti e l’olimpionico Gianmarco Tamberi. Mentre l’attenzione a livello nazionale è su Gianmarco Tamberi, che mira a una medaglia, Christian Falocchi (foto © Fidal) che ha febbraio ha conquistato il titolo di Campione italiano assoluto con 2,21 metri, cerca di conquistare un piazzamento e di migliorare il suo record personale. Durante la stagione ha raggiunto i 2,24 metri, migliore prestazione all’aperto.