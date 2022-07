Calcio, presentazione e fine del ritiro a Folgaria del Lecce

giovedì, 14 luglio 2022

Folgaria – Si è svolta in Piazza Marconi la presentazione della squadra U.S. Lecce in ritiro a Folgaria da fine giugno.

A dare il saluto alla squadra l’Assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Roberto Failoni, il sindaco di Folgaria Michael Rech, il Presidente Apt Alpe Cimbra Gianluca Gatti, Marco Segatta presidente Associazione artigiani del Trentino e una delegazione della Confartigianato Imprese Lecce che in questi giorni ha animato, con un’area espositiva in piazza Marconi, il nostro paese con l’artigianato e i prodotti tipici della Puglia. Sono intervenuti inoltre il mister Marco Baroni e il direttore sportivo Stefano Trinchera per la squadra U.S. Lecce.

Ringrazia l’assessore Roberto Failoni ricordando che “Sport e turismo sono per noi cose fondamentali, tante squadre come ha il Trentino in questo momento nessuno ha in Italia e questo è un grande orgoglio. Sempre con orgoglio riporto la soddisfazione del mister per le condizioni del manto erboso dei nostri campi, della collaborazione e della disponibilità trovata qui a Folgaria”.

“Veramente un rapporto quello con la Puglia e con il Lecce forte che si è strutturato. È un momento di festa quando arrivate e quest’anno ci tenevamo molto a far incontrare il Trentino con la Puglia – afferma il sindaco Michael Rech – abbiamo lavorato assieme all’associazione artigiani del Trentino per fare del nostro meglio per questi due giorni in Piazza Marconi. Credo abbiate trovato una rinnovata zona sportiva dove stiamo reinvestendo anche grazie al supporto con l’assessorato provinciale. L’impegno di Folgaria è quello di investire molto e di curare le nostre infrastrutture, di ammodernarle e di rendere competitive per praticare al meglio lo sport”.

Ettore Bambi intervenuto per la Confartigianato Imprese Lecce ringrazia per la collaborazione e la sinergia nella realizzazione di questa idea nata dai tifosi di far incontrare gli artigiani pugliesi con il Trentino. Il Presidente della Confartigianato Lecce “le nostre aziende messe insieme posso fare grandi cose come un po’ questa piccola squadra che con impegno è arrivata in serie A, un esempio di unità che dimostra che con grandi sacrifici si possono fare grandi cose”.

“Il concetto di squadra mi piace riportarlo anche tra la sinergia esistente tra l’APT, il Comune di Folgaria e la Trentino Marketing – afferma Gianluca Gatti Presidente APT – perché senza questa queste grandi manifestazioni, questi grandi eventi non sarebbero possibili”

Il Lecce ha svolto il suo ritiro per il secondo anno consecutivo a Folgaria manifestando grande soddisfazione per l’accoglienza datagli dalla località e per l’ottima preparazione tecnica del campo da calcio curata dalla Polisportiva Alpe Cimbra.

“Troviamo tutto ciò che ci serve per lavorare al meglio in questo paesaggio meraviglioso – afferma il mister Marco Baroni assieme al direttore tecnico Stefano Trinchera – con una struttura sportiva degna di nota dove il nostro staff e i ragazze hanno svolto un lavoro esemplare”

Presenti alla cerimonia moltissimi tifosi accorsi per sostenere la squadra in attesa dell’inizio del Campionato che li vedrà protagonisti in serie A.

Il sodalizio tra la Puglia, l’Alpe Cimbra e il Trentino è risultato confermato con l’arrivederci al prossimo ritiro dell’estate 2023.

Domani mattina è in programma l’ultimo allenamento dei giallorossi nel ritiro di Folgaria. Al termine di questa fase mister Baroni concederà due giorni di riposo, avendo fissato la ripresa della preparazione per lunedì pomeriggio al Deghi Center di San Pietro in Lama.

Sono state definite, intanto, due gare amichevoli:

Virtus Francavilla – Lecce, 22 luglio ore 21.00, Giovanni Paolo II – Nuovarredo Arena

Parma – Lecce, 29 luglio ore 20.30, Stadio Tardini (diretta Sportitalia)