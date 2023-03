Biathlon, Auchentaller/Braunhofer danno spettacolo ai Campionati Italiani in Val Martello: le classifiche

domenica, 26 marzo 2023

Val Martello – Il programma degli “Assoluti” di biathlon e insieme dell’ultima tappa di Coppa Italia si è completato con la seconda giornata di gare al Centro biathlon Grogg della Val Martello, in Alto Adige, con le prove di staffetta singola mista, meglio conosciute come single mixed relay. Foto @Newspower.

É un format di gara che, seppur di recente realizzazione, è stato molto congeniale all’Italia con soddisfazioni in contesti di gara rimarchevoli, ultimo di questi i Mondiali di Oberhof, in cui è arrivato un importante bronzo con Lisa Vittozzi e Tommaso Giacomel. La competizione è stata molto spettacolare, la coppia formata da Patrick Braunhofer e Hannah Auchentaller (Carabinieri) ha tirato fuori una prestazione al poligono sontuosa e si è imposta sulla coppia valdostana Samuela Comola/Didier Bionaz (Esercito). Michela Carrara e David Zingerle (Esercito B) non hanno per nulla sfigurato in una contesa vivace e molto combattuta, ma con qualche errore di troppo, nonostante un paio di giri al comando, chiudendo poi terzi. Beatrice Trabucchi e Michael Durand (Esercito F) chiudono quarti con il valdostano che, anche oggi, ha dimostrato di poter “dare del tu” al poligono sempre impegnativo della Val Martello.

I migliori della categoria junior sono stati i ragazzi delle Fiamme Oro Fabiana Carpella, addirittura classe 2004, e Nicolò Betemps, che già ieri era stato il migliore della sua categoria.

Il momento più alto della gara clou, senior e junior insieme, è stato il secondo poligono della terza frazione, in cui le due campionesse mondiali in staffetta Auchentaller e Comola hanno dato vita a due poligoni pressoché perfetti e hanno cambiato insieme con margine. Alla fine della gara entrambe hanno sottolineato come si siano divertite nell’affrontare quella serie, fatto che la dice lunga sul clima di relax che c’era nell’ultima competizione di una stagione lunga, impegnativa, intensa, ma bellissima. L’argento e bronzo mondiale Tommaso Giacomel, vincitore della prova “in linea” di ieri, ha preso il via anche quest’oggi in coppia con la trentina classe ‘02 Anael Mezzacasa per il GS Fiamme Gialle chiudendo in sesta posizione.

Tra i giovani U19 successo per i ragazzi del team AOC Francesca Brocchiero e Michele Carollo i quali, grazie ad una gestione del poligono “da senior” portano a casa la vittoria. Fabiola Miraglio-Mellano e il vincitore della gara di ieri Nicola Giordano (AOC B) che al suo terzo poligono ha dovuto affrontare condizioni di vento proibitive, chiudono secondi. Stesso discorso per la coppia terza classificata, ovvero Astrid Plosch e Alex Perissutti (Friuli Venezia Giulia). Merito a Carollo che, pur essendo un 2005, ha dimostrato grande maturità in questa occasione. All’arrivo lui stesso ha dichiarato di essere soddisfatto di come ha letto la situazione non semplice del poligono, e di come ha gestito la diottra in quella cruciale settima serie di tiro.

Per quanto riguarda la categoria Under 17, che vedeva ben 56 coppie al via e disputata su due manche, la vittoria è andata al duo formato da Nayeli Mariotti-Cavagnet e Manuel Contoz (Asiva) che ha realizzato il miglior tempo su Patrizia La Marchina e Andreas Braunhofer (AltoAdige) e sulla coppia dei fratelli Cecilia e Tommaso Peano (AOC).

Insomma un fine stagione con i fiocchi (la neve è scesa copiosa finite le gare senior), iniziato con le gara Junior IBU Cup e chiuso con i Campionati Italiani. Ma per gli organizzatori della Val Martello non c’è da dormire sugli allori. A gennaio torna la IBU Cup e per il 2025 c’è da allestire il Campionato Europeo.

Seniores

1 Cs Carabinieri 44’53.1 (Auchentaller Hannah, Braunhofer Patrick); 2 Esercito A 45’51.7 (Comola Samuela, Bionaz Didier); 3 Esercito B 46’09.7 (Carrara Michela, Zingerle David); 4 Esercito F 46’16.2 (Trabucchi Beatrice, Durand Michael); 5 Esercito D 46’42.2 (Trabucchi Martina, Rodigari Paolo)

Juniores

1 Fiamme Oro 47’27.6 (Carpella Fabiana, Betemps Nicolo’); 2 Alto Adige A 47’48.8 (Brunello Gaia, Pircher Christoph); 3 Esercito 48’02.3 (Planker Denise, Canavese Stefano); 4 Aoc A 48’15.0 (Brunetto Gaia, Daziano Thomas); 5 Fiamme Gialle 49’06.4 (Zingerle Linda, Zeni Elia)

Giovani

1 Aoc A 44’51.6 (Brocchiero Francesca, Carollo Michele); 2 Aoc B 45’10.7 (Miraglio Mellano Fabiola, Giordano Nicola); 3 Friuli Venezia Giulia A 45’43.2 (Plosch Astrid, Perissutti Alex)

Aspiranti

1 Asiva A 36’39.9 (Mariotti Cavagnet Nayeli, Contoz Manuel); 2 Alto Adige B 36’56.3 (La Marchina Patrizia, Braunhofer Andreas); 3 Aoc C 36’59.5 (Peano Cecilia, Peano Tommaso)