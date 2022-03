Basket, Trento non si sblocca in EuroCup: sconfitta 77-68 contro lo Slask Wroclaw

giovedì, 10 marzo 2022

Wroclaw – Rimane stregata la 7DAYS EuroCup 2021-22 per la Dolomiti Energia Trentino, sconfitta anche sul campo dello Slask Wroclaw nel Round 14 di regular season: i polacchi si impongono 77-68 e ribaltano il successo di Trento all’andata, l’unico della campagna europea dei bianconeri, rafforzando il nono posto in classifica che, complice la sospensione del Lokomotiv Kuban, potrebbe anche valere la qualificazione ai playoff. Orfana di Saunders (fastidio muscolare) e Williams (risentimento ai flessori), la Dolomiti Energia soffre troppo a rimbalzo per pensare di avere la meglio sui tosti padroni di casa, condotti magistralmente da un Travis Trice da 21 punti e otto assist. All’Aquila non sono bastate le buone performance offensive di Jordan Caroline, condizionato dai falli ma chiamato agli straordinari complici le assenze sotto canestro (20 punti e sette rimbalzi) e di Cameron Reynolds (11 punti, ma tirando 4/14 dal campo). Al rientro in Italia i bianconeri sono attesi alla trasferta di Mestre: domenica 13 marzo alle 17 al Taliercio c’è la sfida contro l’Umana Reyer Venezia.

La cronaca | I primi 10’ li comincia meglio lo Slask: con uno scatenato Dziewa autore di 14 dei primi 17 punti della sua squadra, i padroni di casa sono saldamente avanti nonostante le due triple rapide di Caroline. Il terzo fallo del numero 24 complica ulteriormente le rotazioni dei lunghi per coach Molin, ma il buon impatto dalla panchina di Ladurner e la crescita sui due lati del campo dei bianconeri col passare dei minuti permette agli ospiti di avvicinarsi verso la chiusura del primo quarto (23-20) e poi di sorpassare coi canestri di Johnson e Forray (25-29). Reynolds e Bradford tengono alto il livello di produzione dell’attacco dei bianconeri, e nonostante la fiammata nel finale di Trice all’intervallo lungo si va sul 40-40 anche grazie a una gran tripla di Flaccadori. Mezzanotte dall’arco dà ai bianconeri l’ultimo vantaggio di serata sul 42-43, da quel momento in poi Trice prende in mano le operazioni prima portando avanti i suoi in doppia cifra di margine, poi gestendo negli ultimi 10’ il vantaggio prendendo sempre la decisione giusta. Non bastano nel finale la difesa a tutto campo di capitan Forray e le triple di Reynolds e Caroline: lo Slask resiste e strappa due punti chiave nella lotta per il nono posto.

Slask Wroclaw 77

Dolomiti Energia Trentino 68

(23-20, 40-40; 54-49)

Slask Wroclaw: T. Trice 21, Kolenda 4, Karolak 3, Kanter 10, Justice 5, D. Trice, Wojcik ne, Dziewa 215, Gabinkski ne, Tomczak, Meiers 1, Ramljak 8.

Dolomiti Energia Trentino: Johnson 8, Bradford 3, Williams ne, Reynolds 11, Conti, Forray 10, Flaccadori 5, Mezzanotte 7, Ladurner 4, Caroline 20, Rudovic ne. Coach Molin.

Le parole di coach Lele Molin | «Dando un’occhiata al foglio delle statistiche e ai numeri del match lo Slask ha meritato di vincere: ha tirato meglio, e preso più rimbalzi. La squadra sta facendo fatica, attraversando un momento non facile della stagione, abbiamo dovuto rinunciare a poche ore dalla palla a due anche a un giocatore importante nelle nostre rotazioni come Williams: considerato tutto questo, provo a guardare quello che c’è di positivo in questa serata. Abbiamo lottato, la squadra ha prodotto un buono sforzo, i giovani hanno dato una risposta: anche oggi purtroppo però due elementi hanno deciso la sfida, come spesso ci è capitato nelle ultime uscite. I troppi rimbalzi offensivi concessi e le troppe palle perse in attacco. Dobbiamo assolutamente migliorare in questi due fondamentali per fare in modo di tornare quanto prima alla vittoria».