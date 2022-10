Ad Alessandro e Francesca Michieletto il Claudio Lorenzi e il Lady Volley

giovedì, 13 ottobre 2022

Trento – Saranno Itas Trentino ed Emilbronzo 2000 Montale a disputarsi la 35ª edizione del Trofeo Città di Trento, storica manifestazione pallavolistica di inizio stagione, organizzata in città dal lontano 1984 dalla Promovolley. L’evento, in programma domenica prossima a Sanbapolis a partire dalle ore 17, è stato presentato questa mattina all’Hotel Everest e nell’occasione sono stati consegnati ai due vincitori i premi Claudio Lorenzi e Lady Volley per la stagione 2021-2022. Se per il torneo lo stop è stato lungo due anni, per quanto concerne i due riconoscimenti individuali è durato ben cinque, dato che gli ultimi vincitori erano stati Michele Fedrizzi e Rossella Olivotto, relativamente alla stagione 2016-2017.

È toccato a Marco Frisinghelli, presidente di Promovolley, ricordare come e perché era stata inventata questa manifestazione a metà degli anni Ottanta, un periodo nel quale il volley di casa nostra non poteva contare su alcuna formazione di serie A, né aveva i mezzi per poterlo anche solo immaginare. Il ricordo dei campioni che sono passati attraverso questo appuntamento si è inevitabilmente intrecciato con la memoria di Sandro Baratto, instancabile organizzatore di eventi, al quale è dedicato il Trofeo Città di Trento.

Per questa occasione si è scelto di dare ancora una volta spazio alla pallavolo femminile, invitando due formazioni di serie A2, un’occasione accolta di buon grado dalla Trentino Volley rosa che ha la possibilità di affrontare un test probante in vista del campionato, al via la domenica successiva. Il Montale è una delle neopromosse e ha costruito un organico interamente italiano. Prima dell’inizio del match saranno premiate le scuole che hanno vinto i campionati studenteschi nella passata stagione, come è consuetudine per questa manifestazione.

Nel corso della presentazione hanno preso la parola anche Paola Comai, instancabile motore della nostra società, la presidentessa del Coni trentino Paola Mora, il presidente della Fipav trentina Francesco Crò e l’assessore allo sport del Comune di Trento Salvatore Panetta.

Per quanto concerne le premiazioni, la prima è stata quella che ha visto protagonista Roberto Postal, che Promovolley ho voluto omaggiare con un targa per quanto ha fatto dal 2012 fino alla passata stagione, a favore della pallavolo femminile trentina e in particolare della Trentino Rosa, portata dalla serie B1 alla serie A1. Poi l’attenzione è stata dirottata sui premi Claudio Lorenzi e Lady Volley, che sono stati consegnati ad Alessandro e Francesca Michieletto, entrambi grandi protagonisti della stagione 2021-2022, il primo con la maglia della Trentino Volley e della nazionale, la seconda con quella di Macerata, squadra che conquistato la promozione in A1.

«Penso che la mia grande fortuna sia stata quella di crescere nella Trentino Volley, – ha raccontato Alessandro – una società che dà ai giovani la possibilità di alzare l’asticella ogni anno, alla quale si è aggiunta quella di trovare un allenatore come Angelo Lorenzetti, che ha cominciato a darmi l’opportunità di allenarmi con la prima squadra molto presto. Archiviata un’estate super in maglia azzurra, ora vorrei vincere qualcosa con l’Itas».

«A Macerata ho trovato tante compagne che erano passate dalla Trentino Rosa – ha spiegato la sorella Francesca – e abbiamo intravisto subito le ottime potenzialità del gruppo, ma non era immaginabile arrivare così in alto. Conquistata la promozione in A1 non ho avuto molto tempo per decidere il da farsi, ma alla proposta della Trentino Volley non si poteva dire di no. Sapevo che sarei tornata qui prima o poi, il brand Trentino Volley mi ha tolto ogni dubbio. Ora non vediamo l’ora di chiudere questa estenuante fare di pre-campionato con il Torneo Città di Trento e con la prima di campionato».

Ricordiamo che domenica l’ingresso al palazzetto di Sanbapolis sarà gratuito, ma saranno accolte di buon grado le donazioni alla Lega per la lotta contro i tumori, che sarà presente con un proprio stand.