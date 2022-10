Torbiera del Tonale: ok al progetto sui nuovi percorsi di accesso al biotopo

mercoledì, 19 ottobre 2022

Vermiglio (Trento) – E’ stato approvato dal Comune di Vermiglio (Trento) il progetto esecutivo di modifica al tracciato e realizzazione nuovi percorsi di accesso al fine di valorizzare il biotopo 48 “Torbiera del Tonale” – I° lotto collegamento percorso vita. Il progetto è stato redatto dal tecnico comunale geometra Manuel Daldoss, e il costo del I° lotto dell’opera è di 30mila euro.

La Torbiera del Tonale rappresenta una zona di eccezionale valore, non solo sotto il profilo ambientale, riconosciuto a livello Europeo come Zona di Conservazione Speciale (ZSC) nell’ambito della Rete Natura 2000, ma anche sotto il profilo storico e paesaggistico, dove sono ancora oggi visibili tracce evidenti dei segni di antichi passaggi e di battaglie. E’ una zona tutelata, con un percorso di visita e il progetto del Comune si inserisce in questo contesto.