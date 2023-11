Tonale, Madonna di Campiglio e Livigno: aperta la stagione sciistica

sabato, 18 novembre 2023

Passo Tonale – Ha preso il via in mattinata la stagione sciistica a Madonna di Campiglio, Passo del Tonale e Livigno. Nel comprensorio Pontedilegno-Tonale i primi appassionati hanno potuto sciare sulle piste del Ghiacciaio Presena, mentre in Val Rendena l’apertura c’è stata nella zona del Grostè.

Dal 2 dicembre saranno operative anche le piste di Folgarida Marilleva, in Val di Sole, e Pinzolo, in Val Rendena, con i rispettivi collegamenti.

A Livigno l’apertura delle scorse settimane della pista di fondo grazie allo “snowfarming” è stata il preludio a quelle della zona del Carosello per la discesa: si scia da oggi sulle piste Polvere, Baby e sulle piste servite dall’impianto Federia.