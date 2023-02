Soccorsi decine di sciatori sulle piste di Valle Camonica e Valtellina

domenica, 5 febbraio 2023

Temù (Brescia) – Interventi sulle piste della Valle Camonica e Valtellina. Un’altra giornata di gran lavoro per l’equipe medica del 118 nelle stazioni sciistiche. A Temù (Brescia) – per soccorrere un 57enne ferito sulla pista Roccolo Ventura è arrivato l’elisoccorso e per consentire gli interventi è stata temporaneamente fermata la seggiovia. Il 57enne è stato trasportato in codice giallo con l’elisoccorso all’ospedale Morelli di Sondalo. Altri interventi a Ponte di Legno – sulla pista Corno d’Aola è stato soccorso un 37enne e trasportato alla Poliambulanza di Brescia, mentre un giovane è stato soccorso sul ghiacciaio Presena e accompagnato per accertamenti all’ospedale di Cles.

In Valtellina sono stati una decina gli interventi di soccorso sciatori e scialpinisti da Aprica a Chiesa Valmalenco, da Madesimo a Bormio e Livigno. L’incidente più grave allo snow park di Chiesa Valmalenco con un 29enne trasportato all’ospedale di Sondrio.