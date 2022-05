Giro d’Italia, le strade chiuse nelle tappe in Trentino

martedì, 24 maggio 2022

Lavarone – Il Giro d’Italia arriva in Trentino domani 25, il 26 e il 28 maggio 2022, con modifiche alla viabilità e chiusura delle strade interessate dal passaggio dalla corsa in entrambi i sensi di marcia da 2 ore e 30 minuti prima dei corridori per quanto concerne la tappa Ponte di Legno-Lavarone, un’ora e mezza prima per la tappa Borgo Valsugana-Treviso e due ore e mezza per la tappa Belluno-Marmolada. Qui il Passo Fedaia e il Pordoi chiuderanno dal giorno antecedente la corsa, al pari del Passo San Pellegrino.

Mercoledì 25 maggio 2022

17a tappa Giro d’Italia

Ponte di Legno-Lavarone

168 km

Tappa di montagna divisa in due parti. Par- tenza all’insù verso il Passo del Tonale seguita da un tratto di oltre 70 km sempre sostan- zialmente in discesa attraverso le valli di Sole e di Non. Superato l’Adige si scala la salita di Palù di Giovo passando nella Valle di Moche- ni per raggiungere Pergine Valsugana. Le due salite finali sono il Valico del Vetriolo, lungo e pedalabile (7% medio circa), e la salita del Menador (Kaiserjägerstrasse) con tratti stretti, gallerie intagliate e pendenze sempre oltre il 10%. Scollinato Monterovere, pochi chilometri ondulati portano all’arrivo.

Dopo il GPM la strada scende poco per salire fino a 4 km dall’arrivo. Discesa veloce e ampia per gli ultimi 700 m tutti leggermente a salire. Linea di arrivo su asfalto.

Percorso / Strade Chiuse: Ponte di Legno ore 12.30; Passo del Tonale; Statale 42; Vermiglio; Fucine; Dimaro; Malè; Ponte Mostizzolo Statale 43; Cles; Dermulo; svincolo di Denno; svincolo di Andalo; Mezzolombardo; San Michele all’Adige ore 14.30 circa; Sp 131; Giovo; Palù di Giovo; Verla; Statale 632; Cembra; Statale 612; Sp 107; bivio di Segonzano; Sp 71; Lases; Madrano; Pergine Valsugana; Sp 228; Sp 12; Passo del Vetriolo; Sp 11; Levico Terme; Sp 1; Caldonazzo; inizio strada del Menador; Sp 133; Monterovere; Statale 349; Gionghi; Lavarone piazza Italia ore 17.15 circa.

Borgo Valsugana-Treviso

152 km

18a tappa Giro d’Italia

Giovedì 26 maggio 2022

Tappa che congiunge la Valsugana con la pianura Veneta attraverso il passaggio delle scale di Primolano, unica asperità assieme al Muro di Ca’ del Poggio. Si arriva quindi a Trevi- so attraverso strade rettilinee generalmente larghe. Da segnalare i numerosi attraversa- menti cittadini con il loro corredo di rotatorie, spartitraffico e arredo urbano. A Treviso la corsa affronta un circuito di circa 11 km da ripetere una sola volta.

Circuito finale su strade ampie e pianeggianti fatta eccezione per un breve tratto tra i 4 e i 2 km dall’arrivo che risulta leggermente più stretto. Una sola svolta impegnativa ai 3 km dall’arrivo. Ultimi 2 km larghi con un’ultima curva a circa 1200 m dal traguardo (asfalto).

Percorso / Strade Chiuse: Borgo Valsugana partenza ore 13.40; Agnedo; Sp 60; Statale 47; svincolo di Grigno; uscita per Primolano; Primolano; Sr 50bis; Le Scale di Primolano; Arsiè; Fonzaso; Sp 12; Sr 50; Seren del Grappa; Feltre; Sr 348; Santa Maria; Quero; Sr 348; Ponte di Fener (Piave); Sp 28; Sp 36; Valdobbiadene; Guia; Sp 152; Col San Martino; Sp 32; Soligo; Pieve di Soligo; Refrontolo; Sp 86; Formeniga; Sp 365; Muro di Cà del Poggio; Sp 37; Sp 130; Santa Maria di Feletto; Parè; Statale 13; Susegana; Ponte della Priula; Spresiano; Viale della Repubblica; Strada di Santa Bona Nuova; Treviso; Viale della Repubblica; Santa di Santa Bona Nuova; Treviso ore 17.15 circa.

Sabato 28 maggio 2022

20a tappa Giro d’Italia

Belluno-Marmolada (Passo Fedaia)

168 km

Classico tappone dolomitico: l’ultimo arrivo in salita del Giro d’Italia 2022. Partenza da Bel- luno con una breve deviazione lungo la valle del Piave tra Sedico, Santa Giustina e Sospi- rolo. Si entra quindi nella valle del Cordevole che si risale attraverso Agordo e Cencenighe. Inizia lì il trittico di salite finale con il Passo di San Pellegrino (pendenze oltre il 15% dopo Fal- cade) seguito dal Passo Pordoi (Cima Coppi 2022) e infine dal Passo Fedaia con i 6 km dopo Malga Ciapela sempre sopra il 10% rag- giunge pendenze del 18%.

Ultimi 14 km tutti in forte ascesa. Dopo Capri- le la strada sale impegnativa fino a Rocca Pietore dove diventa un falsopiano attorno al 2%. Dopo Sottoguda la pendenza sale di nuovo fino a una breve discesa prima di Malga Ciapela (da segnalare una galleria in curva illuminata). Ultimi 6 km con pendenza media attorno al 12% e punte a metà del 18%. Rettilineo finale piano in asfalto.

Percorso / Strade Chiuse: Belluno ore 12.15; svincolo per Sedico; Sedico; Statale 50; Santa Giustina; Sp 13; San Gregorio nelle Alpi; Sp 12; Sospirolo; Mas; Sr 203; La Stanga; Agordo; Listolade; Cencenighe Agordino; Falcade; Sp 346; bivio Passo Valles; Passo San Pellegrino; Statale 48; Moena; Vigo di Fassa; Mazzin; Campitello di Fassa; Canazei; bivio Passo Sella; Passo Pordoi; Arabba; Pieve di Livinallongo; Cernadoi; Sr 203; Caprile; Sp 563; Sp 641; Sottoguda; Malga Ciapela; Marmolada (Passo Fedaia) ore 17.15 circa.