Giro d’Italia: l’abbraccio di Ponte di Legno e partenza 17esima tappa

mercoledì, 25 maggio 2022

Ponte di Legno – Entusiasmo alla partenza della 17esima tappa del Giro d’Italia 2022 a Ponte di Legno (Brescia). Nonostante il meteo appassionati di ciclismo e fan si sono ritrovati nella località dell’Alta Valle Camonica per il via della 17esima tappa con destinazione Lavarone. Ponte di Legno è bardata di rosa, con bandiere del Giro d’Italia dalle finestre di ogni casa e albergo. Poi le vetrine allestite di rosa in omaggio al Giro d’Italia che torna a Ponte di Legno dopo l’arrivo del 2019, mentre gli alunni dell’istituto comprensivo Don Antonioli hanno terminato le lezioni a metà mattinata per assistere alla partenza del Giro d’Italia e abbracciare i ciclisti. Gli alunni della 5 elementare (nella foto) sono stati premiati nel concorso di educazione stradale organizzato dalla Polizia Stradale e Rcs in occasione del Giro d’Italia. In piazzale Cida l’allestimento della città tappa ha visto un afflusso di centinaia di persone, poi la caccia agli autografi dei ciclisti durante i preparativi e il foglio firma.

Alla partenza erano presenti le autorità, tra cui il sindaco Ivan Faustinelli che ha commentato: “Il Giro d’Italia ha scelto ancora una volta Pontedilegno-Tonale, il nostro comprensorio ha ospitato più volte sia arrivi che partenze della celebre corsa rosa e la partenza odierna ci inorgoglisce e riempie di gioia. Lo consideriamo un prestigioso riconoscimento per queste grandi montagne con i Passi Gavia, Mortirolo, Tonale, dove sono state scritte pagine importanti della storia del ciclismo grazie ad atleti che con le loro imprese le hanno rese immortali”.

VIDEO: https://youtube.com/shorts/H9f0UJZb-Mo?feature=share

VIDEO: https://youtube.com/shorts/DGhfx6DaYBw?feature=share

Al Gavia è collocato un monumento che ricorda le imprese di Tarcisio Persegona, imprenditore e appassionato di ciclismo scomparso tre anni fa, salito per ben 550 volte da Ponte di Legno al Passo che unisce Valle Camonica e Valfurva.

Ponte di Legno ha ospitato più volte il Giro d’Italia, l’ultima nel 2019 con l’arrivo in viale Venezia, quindi la partenza nel 2014 che ha recuperato la tappa dell’anno precedente che era stata annullata per neve. Nel 1971 ci fu il primo arrivo di tappa con il successo di Lino Farisato. Nel corso degli ultimi anni numerosi sono stati i passaggi della corsa rosa da Ponte di Legno e un arrivo di tappa al Passo Tonale.