Giornata dedicata alle persone scomparse, i dati del Trentino

lunedì, 12 dicembre 2022

Trento – Ricorre oggi la giornata dedicata alle persone scomparse. Il Commissario del Governo di Trento, il prefetto Gianfranco Bernabei, nel suo messaggio per l’occasione ha rimarcato l’impegno assicurato da tutte le componenti del locale sistema di ricerca, ricordando l’importante disponibilità di apposite strumentazioni tecnologiche in dotazione ai Corpi specializzati delle Forze dell’ordine e della Protezione civile, costantemente impiegate nelle attività di ricerca, data anche la particolare conformazione morfologica del territorio. I dati statistici relativi alla fenomenologia delle persone scomparse in Trentino risultato stabili: nel 2018 il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse è stato attivato 118 volte, nel 2019 risultano 122 attivazioni, nel 2020 ne risultano 99, nel 2021 sono state 83 e ad oggi nel 2022 sono 95.