Emigrazione: ecco gli “ambasciatori” del Trentino nel mondo

lunedì, 6 marzo 2023

Trento – Sono gli “ambasciatori” del Trentino nel mondo. I 15 Consultóri della Provincia autonoma di Trento, punto di riferimento delle comunità all’estero in oltre una decina di Paesi – dal Canada all’Australia – e anello di congiunzione per i progetti e le iniziative sostenute dall’Amministrazione provinciale. Si sono ritrovati a Trento per la Conferenza che li vede protagonisti, un importante momento di confronto – fino al 10 marzo – sui temi della migrazione trentina, sia storica che recente. “È giusto far conoscere il fondamentale ruolo di questi nostri amici e ‘fratelli’, tornati in questo momento a casa e che ringraziamo per il lavoro svolto ogni giorno a favore delle nostre comunità all’estero”. Così l’assessore provinciale all’emigrazione e cooperazione internazionale Mattia Gottardi, condividendo le parole del presidente del consiglio provinciale Walter Kaswalder durante la presentazione dei Consultori ai rappresentanti del territorio nella sala Depero. “L’attenzione su queste figure chiave – ha aggiunto Gottardi – è massima e ne abbiamo avuto conferma dalla presenza qui delle diverse anime di tutto il Trentino. Adesso è importante guardare al futuro. Oltre all’emigrazione storica c’è oggi una nuova rete di trentini, talvolta molto specializzati, che si spostano all’estero per trovare migliori prospettive professionali e di vita, ed è questo un tema sul quale dobbiamo interrogarci come territorio. La speranza è che le radici piantate nei diversi angoli del mondo possano dare frutti a beneficio del nostro futuro comune, dal Trentino di origine a quello che prospera in tutto il mondo”.

L’avvio della Conferenza ha fornito inoltre l’occasione per presentare la nuova piattaforma online “MondoTrentino Village”. “Un social network che unisce i trentini di tutto il mondo e uno strumento straordinario – ha aggiunto Gottardi – per connetterci con un click, lavorare assieme e rafforzare i nostri legami”.

All’incontro con le realtà politiche, istituzionali, accademiche, economiche e culturali del Trentino è seguita la presentazione dei Consultori alla stampa, mentre da domani si terranno le visite sul territorio e i workshop tematici su turismo, enti locali, sviluppo e innovazione.

Alla giornata hanno partecipato anche i rappresentanti dei diversi mondi del territorio trentino, assieme ai dirigenti e funzionari dell’UMST Coordinamento enti locali – Ufficio Emigrazione della Provincia e agli altri componenti della Conferenza dei Consultori: i due consiglieri provinciali, Denis Paoli e Alex Marini, e i legali rappresentanti delle due associazioni che si occupano di emigrati trentini all’estero: Armando Maistri, presidente dell’Associazione Trentini nel Mondo, e Mauro Verones, presidente dell’Unione delle Famiglie trentine all’estero.

“Siete a tutti gli effetti dei nostri fratelli” ha detto Kaswalder. “Io personalmente vengo da Vigolo Vattaro, il paese che ha dato i natali a suor Paolina Visintainer, emigrata in Brasile e in seguito divenuta la prima santa trentina. Come lei, in tantissimi nell’Ottocento hanno lasciato una terra povera per cercare fortuna lontano da casa. A loro e ai loro discendenti il Trentino di oggi deve molto. Buon lavoro dunque per rafforzare i nostri legami, presenti e futuri”.

In rappresentanza dei Consultori sono intervenuti Letizia Maria Luisa Gini e Francisco Fabian Nardelli. “Questa conferenza è un’opportunità preziosa per costruire nuove relazioni e rinnovare il legame del Trentino con le sue comunità all’estero, che sono delle risorse anche per lo stesso Trentino – così Letizia Maria Luisa Gini, consultrice in Paraguay e Uruguay -. Tutti, non solo i discendenti degli emigranti di un tempo ma anche coloro che si muovono nella nuova migrazione, hanno in comune la voglia di mantenere le radici e legami con la terra di origine: oggi sempre di più è cruciale essere interconnessi”.

“Vogliamo ringraziare le autorità per l’attenzione rivolta a mondo dell’emigrazione e a questa Consulta – afferma Francisco Fabian Nardelli, di Bahia Blanca, consultore per “l’area 3” dell’Argentina, dalla provincia Neuquen alla Terra del Fuoco -. Le nostre collettività sparse nel mondo sono un valore aggiunto per il Trentino e vantano figure di spicco nel mondo economico, politico, sociale, culturale dei rispettivi Paesi. Valorizzandole, il Trentino può cogliere opportunità di promozione e di crescita economica”.

Chi sono i Consultóri

I Consultori – attualmente 15, in carica dal primo novembre 2021, per 5 anni – sono una figura individuata dalla legge provinciale sull’emigrazione. “Sentinelle” del Trentino nel mondo, hanno tra i vari compiti, la funzione di essere referenti della Provincia autonoma di Trento per i progetti e le iniziative in materia di emigrazione, nonché di mantenere i rapporti con gli emigrati trentini e con le associazioni, le autorità locali, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani e con gli istituti italiani di cultura. Per loro Trentino Trentino school of management ha organizzato la formazione a distanza di una ventina di ore su tematiche riguardanti la storia e le istituzioni trentine.

Ecco i nominativi: Mariano Roca (Buenos Aires) per l’area Argentina 1, Gustavo Fabian Cristofolini (Cordoba) per l’area Argentina 2, Francisco Fabian Nardelli (Bahia Blanca) per l’Argentina 3, Letizia Maria Luisa Gini per Paraguay e Uruguay, Oscar Jonas Lenzi (Florianopolis) per l’area 1 del Brasile, Felipe Bernardi (Caxias do Sul) per il Brasile 2, Tiago Dalapicola (Santa Teresa) per il Brasile 3, David Corazza (Toronto) per il Canada, Carla Andrea Dellapé Saavedra (Santiago) per il Cile, Francesca Gottardi e Amy Christina Antoniolli per gli Stati Uniti (rispettivamente aree 1 e 2), Eduardo Raul Zueck Gonzalez (Città del Messico) per il Messico, Monica Torbol (Wollongong) per l’Australia, Edith Pichler (Berlino) e Luca Endrizzi (Parigi) per l’Europa.

Info, MondoTrentinoVillage