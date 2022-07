Alpini, Pellegrinaggio in Adamello: tutto pronto a Spiazzo

martedì, 19 luglio 2022

Spiazzo – Tutto pronto per il Pellegrinaggio in Adamello che quest’anno si svolge sul territorio trentino, con conclusione a Spiazzo (Trento). Le sezioni Ana Trento e Vallecamonica organizzano da 58 anni la manifestazione alpina più importante dell’estate. Alternativamente si svolge sul territorio trentino e camuno. Lo scorso anno (nella foto) il grande evento a Breno (Brescia) per il centenario dell’Ana di Vallecamonica che ha visto una grande adesione da parte degli alpini. Quest’anno l’appuntamento è in Val Rendena ed è dedicato al Capitano Guido Larcher, 1° presidente, e al Tenente Ferruccio Stefenelli, 1° segretario della Sezione di Trento, in ricordo del 100° Anniversario di fondazione.

PROGRAMMA

Giovedì 21 luglio: partenza colonne n. 1 e 2

Venerdì 22 luglio: partenza colonne n. 3, 4 e 5

Sabato 23 luglio: partenza colonne n. 6 e 7

Arrivo di tutte le colonne al Rifugio Adamello Collini al Bedole

• ore 11 : Santa Messa

• ore 15:30 : Carisolo – Deposizione corona ai Caduti

• ore 16:30 : Pinzolo – Deposizione corona ai Caduti

• ore 18 : Spiazzo – Deposizione corona ai Caduti

• ore 19 : Cena Alpina presso tendone NuVolA

Domenica 24 luglio – Spiazzo Rendena

• ore 9 : Ammassamento

• ore 9:30 : Inizio sfilata

• Ore 10:15 : Arrivo sfilata e inquadramento

• ore 10:30: Allocuzioni Autorità

• ore 11 : Santa Messa

• ore 12:30 : Rancio Alpino c/o tendone NuVolA