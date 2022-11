Agenti e rappresentanti di commercio, Battisti e Muraglia confermati nel consiglio nazionale

giovedì, 10 novembre 2022

Trento – La Federazione nazionale degli Agenti e Rappresentanti di commercio, FNAARC, aderente a Confcommercio, ha rieletto il Presidente uscente Alberto Petranzan. Nei giorni scorsi, nella sede di Confcommercio Milano, si è svolta l’Assemblea elettiva della FNAARC. All’ordine del giorno, oltre all’elezione del nuovo Presidente, anche il rinnovo delle cariche sociali (Consiglio nazionale, Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri).

“Viviamo un momento di grande incertezza economica. Come durante i mesi più difficili della pandemia – ha affermato Petranzan – gli agenti e rappresentanti di commercio non si sono risparmiati per sostenere con il loro impegno l’attività delle tante piccole e medie imprese italiane. Siamo pronti anche in questa fase a dare il nostro contributo. Fnaarc è il punto di riferimento della categoria, dobbiamo dialogare con le aziende mandanti per affrontare e superare insieme le difficoltà del mercato”.

Fnaarc Trentino porta due suoi esponenti all’interno del più alto organo nazionale della Federazione degli agenti di commercio: Fabrizio Battisti e Filippo Muraglia, rispettivamente Presidente e Vicepresidente di Fnaarc Trentino, entrano a far parte del Consiglio nazionale. Il primo è stato riconfermato Consigliere nel Consiglio nazionale, mentre il secondo entra con il ruolo di membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti.

La rielezione di Alberto Petranzan – riconfermato per acclamazione – è stata favorevolmente accolta da tutto il Direttivo provinciale. Infatti, Petranzan ha da sempre dimostrato grande vicinanza al Trentino, anche partecipando, in rappresentanza dei vertici nazionali, alle edizioni della “Giornata dell’Agente” organizzate a Trento dalla FNAARC provinciale.