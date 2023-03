A Passo Tonale la consegna dei premi di studio della Cassa Rurale Val di Sole

giovedì, 16 marzo 2023

Passo Tonale – Sarà l’ambientazione di Sala Presanella a Passo Tonale a ospitare, sabato prossimo, il momento più atteso della ventunesima edizione di un evento che rappresenta un appuntamento tradizionale della Cassa Rurale Val di Sole guidata dal presidente Claudio Valorz e dal direttore Marco Costanzi.

Qui saranno consegnati i premi di studio a 119 studentesse e studenti che hanno ultimato una tappa o per intero il percorso formativo, caratterizzato da impegno e fatica, compagni inseparabili per chi ha raggiunto un traguardo di particolare significato e sostanza.

L’evento torna in presenza dopo gli anni di stop dovuti all’emergenza pandemica che aveva obbligato a scegliere la modalità da remoto.

“La Cassa Rurale premia lo studio”, riservata a soci e figli di soci, consegnerà 119 premi. Sono stati assegnati a 16 giovani che hanno ottenuto la licenza media, 3 la qualifica professionale, 45 il diploma di maturità, 2 il diploma di alta formazione professionale. Quindi, in ambito universitario, 28 laureati primo livello, 16 giovani che hanno ottenuto la laurea magistrale, 3 la laurea a ciclo unico e, infine, 6 dottorati/specializzazione post universitaria /Master.

La premiazione sarà anticipata, a partire dalle ore 16, dal concerto di Maitea (cantautrice italo-basca di Cles) al Paradice Arena del Rifugio Passo Paradiso, in vetta al Presena con vista di impareggiabile bellezza sul panorama circostante. Ultimato il concerto seguirà il trasferimento a Passo del Tonale per la consegna dei premi.

“La Cassa Rurale Val di Sole – osserva il presidente Claudio Valorz – propone a cadenza annuale questa iniziativa con l’obiettivo di premiare l’impegno dei giovani nello studio e creare un momento di socialità per condividere alcuni valori che dimostrano e confermano l’attenzione dell’istituto di credito cooperativo verso il territorio. Il consiglio di amministrazione – prosegue Valorz – approva in modo convinto questa iniziativa per un investimento in sapere che, quest’anno, ha superato i 50 mila euro nella consapevolezza che, investire in cultura e competenza, aiuta le giovani generazioni a migliorare il loro inserimento nel mondo del lavoro e di riflesso contribuisce a elevare il livello culturale di tutta la comunità”.

Sabato sarà presentato, inoltre, “il viaggio dell’innovazione” riservato a 25-30 giovani che, il prossimo maggio, avranno l’opportunità di trascorrere due giorni in Veneto presso H-Farm, il parco tecnologico digitale più grande d’Europa”.