Ponte di Legno: ricordata la figura e l’opera del poeta Alberto Toni

sabato, 30 luglio 2022

Ponte di Legno – Si è aperta ufficialmente a Pontedilegno la XIII edizione del Premio PontedilegnoPoesia. Nella sala consiliare del Comune sono state presentate le opere dei finalisti in gara, Maria Rita Bozzetti (per “Dialogo con Teresa”, Libreria Editrice Vaticana), Luca Campana (per “Fioriture invernali”, Interno Poesia), e Renato Minore (per “Ogni cosa è in prestito, La nave di Teseo) ieri sera e stasera quelle di Alberto Bertoni (“L’isola dei topi”, Giulio Einaudi Editore), Raffaele Castelli Cornacchia (“L’educazione”, Per Quod) e (“Amore manifesto”, La nave di Teseo).

Tra una terna di poeti e l’altra, il Premio ha riservato quest’anno un appuntamento speciale per ricordare la figura e l’opera di Alberto Toni, una delle “voci” più autorevoli della poesia italiana contemporanea, scomparso, scomparso nel 2019. Toni partecipò al PontedilegnoPoesia fin dalla sua prima edizione, poi fu componente di giuria e ad una sua lirica è dedicato un totem, nel paese. La sua figura e la sua poetica sono state ricordate in un incontro al Centro Congressi Mirella dedicato interamente alla presentazione del suo libro postumo “Tempo d’Opera” (Il ramo e la foglia edizioni). Curato dalla moglie Patrizia e dal critico e amico Roberto Deidier, il libro raccoglie poesie inedite di Toni, che ripercorrono l’intera sua produzione poetica: “un libro riassuntivo che è anche una sorta di testamento” ha detto Deidier.

Per l’occasione è intervenuto anche il poeta Marco Vitale, che con lo scrittore e drammaturgo romano ha condiviso più di quarant’anni di attività letteraria, il quale ha ricordato come l’opera di Toni sia destinata a “tenere nel tempo, perché nessuno come lui all’interno della poesia italiana contemporanea si colloca esattamente a metà strada tra la voce di Sandro Penna e quella di Amelia Rosselli”. Il vincitore del PontedilegnoPoesia 2022 sarà proclamato domani, sempre nella Sala consiliare del Comune, alla presenza del sindaco, Ivan Faustinelli, e del presidente dell’associazione MirellaCultura, Andrea Bulferetti, fondatore del Premio.