Ambientato in Valle Camonica “Carlotta”, il romanzo di Sara Brizzi

venerdì, 15 luglio 2022

Borno – Tra i romanzi dell’estate 2022, debutta “Carlotta – Streghe, fantasmi e luoghi misteriosi in Valle Camonica” di Sara Brizzi, edito da GAM Editrice. Nei suggestivi boschi e piccoli borghi dell’Altopiano del Sole in Valle Camonica è ambientato il primo romanzo della giornalista camuna Sara Brizzi. Realtà e suggestione si fondono dando vita ad una storia che, attraverso la scoperta di streghe e fantasmi, fa riflettere sulla vita, sulla morte e sul tempo che passa.

L’autrice sarà presente nel pomeriggio di domenica 24 luglio al Laghetto Giallo di Croce di Salven. La presentazione del libro avverrà domenica 31 luglio alle 16.30 al bar di Paline.

IL RACCONTO – “Carlotta – Streghe, fantasmi e luoghi misteriosi in Valle Camonica”, è un romanzo ambientato in Valle Camonica, sull’Altopiano del Sole, nei luoghi dove Sara Brizzi, giornalista e mamma di 38 anni di Piancogno (Brescia), ha trascorso molte estati durante l’infanzia, in compagnia dei nonni materni e paterni. Da quei ricordi d’infanzia e dalla riscoperta di curiosi aneddoti legati alla storia della sua famiglia, l’autrice ha preso spunto per creare il suo primo romanzo a cui affida, in modo fantasioso, alcune riflessioni sulla vita, sulla morte e sul tempo che passa.

“L’ispirazione – racconta – è arrivata dal territorio in cui vivo, che trasuda passato dalle rocce incise, che emerge dai reperti archeologici ma che ci parla attraverso antiche case abbandonate in suggestivi borghi di montagna o attraverso antichi oggetti di uso quotidiano nascosti nelle soffitte. Il libro è ambientato nel Quattrocento, nell’Ottocento e nel Novecento, e racconta storie di vita di donne diverse vissute negli stessi luoghi in epoche diverse. Il filo conduttore del racconto è quindi il tempo che scorre veloce e che è come una pellicola che arrivata alla fine, riparte dell’inizio, riscrivendo la storia”. La storia è chiaramente di fantasia e personaggi, fatti e luoghi, pur ispirandosi a ricordi e aneddoti reali, sono liberamente inventati ed adattati alla fantasia.

“La storia si sviluppa nel piccolo borgo di Prave, nella frazione di Mazzunno di Angolo Terme, negli abitati di Croce di Salven e Paline di Borno e a Piancogno. Pur essendo una storia inventata, chiaramente di fantasia, i luoghi e i personaggi traggono ispirazione da esperienze reali e anche le vicende raccontate nel libro sono ispirate ad aneddoti reali appartenenti alla storia della mia famiglia, liberamente adattati alla storia e alla fantasia”, spiega Sara Brizzi.

LA BAMBINA SPECIALE – Il li bro parla di una bambina speciale dal nome Carlotta che trascorre l’estate del 1994 in montagna, sull’Altopiano del Sole, avvicinandosi, tramite l’amico Arturo, ad una dimensione di vita semplice e genuina, fatta di tradizioni e credenze ancora vive nella gente del posto. E’ in questo ambiente che Carlotta scopre il suo dono: poter vedere, sentire e toccare persone provenienti da un passato lontano. Incontra così Simona, bruciata al rogo nel ‘400 e i suoi figli, Anna e Lorenzo, che da secoli vagano in quei luoghi. I protagonisti, nella loro diversità, scoprono di avere dei doni, spesso inespressi, inesplorati, incompresi. Passato e presente si alternano, ma alla fine coincidono, perché il passato, fatto di leggende, di diari trovati in soffitta, di antichi quadri appesi alle pareti e di lapidi dimenticate, continua a vivere attorno a loro.

“Ho scritto il libro di getto – afferma l’autrice – in pochi mesi, qualche anno fa, per fare un regalo di Natale speciale ai miei famigliari, perché so che avrebbero potuto ritrovarsi in alcuni personaggi e aneddoti. Poi è seguita la pandemia e l’ho accantonato. Di recente l’ho rivisto e l’ho inviato ad una casa editrice di Rudiano, GAM Editrice, che si è dimostrata entusiasta. Ringrazio gli editori Angelo e Daniela Mena per la loro professionalità e disponibilità e per aver creduto in me, spronandomi a migliorare il libro e permettendomi di realizzare un piccolo sogno, quello appunto di pubblicare il mio primo romanzo. Ringrazio anche tutti coloro che mi hanno ispirato e tutti coloro che lo leggeranno.”

LA CASA EDITRICE – Gam editrice, attiva dal 1983, è una casa editrice bresciana che pubblica opere di interesse e di storia locale e dà spazio agli autori emergenti, bresciani e bergamaschi soprattutto, con l’obiettivo di sostenere la produzione di opere locali e i talenti del territorio. “Carlotta è un romanzo di fantasia ma parte da uno spunto storico (la caccia alle streghe in Valle Camonica) ed è ambientato in luoghi suggestivi e realistici: per questo ha destato il nostro interesse”, afferma Daniela Mena, editrice e direttrice artistica della rassegna MicroEditoria di Chiari, una delle più importanti fiere italiane dedicate all’editoria piccola ed indipendente, “Riteniamo infatti che la scrittura, anche e soprattutto quella creativa, possa essere un potete mezzo di promozione di un territorio. Promuoviamo, con il lavoro svolto da GAM Editrice e con l’organizzazione della rassegna della MicroEditoria, nata nel 2003 a Chiari, proprio quei libri prodotti da autori locali che fanno tesoro della storia e delle esperienze del luogo in cui vivono e che sono quindi frutto di un forte legame con un territorio e con le sue tradizioni. Il nostro lavoro è quello di sostenere e promuovere gli scrittori locali, che difficilmente trovano spazio nel panorama nazionale, affinché riescano ad affermarsi in ambito culturale.”

Il libro, pubblicato a giugno 2022, è disponibile al link http://www.gamonline.it/index2.php? pagina=edizioni&scheda=249 , presso le librerie che ne faranno richiesta e nelle librerie online.