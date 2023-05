Al Lago Moro le estemporanee artistiche per gli studenti del Golgi di Breno

domenica, 28 maggio 2023

Breno (Brescia) – Anche quest’anno gli “Amici del Lago Moro” organizzano le estemporanee artistiche riservate agli studenti del Liceo artistico Camillo Golgi di Breno. L’appuntamento al Lago con gli studenti è per domani – lunedì 29 maggio alle ore 8:30 in località Carbunè.

Lo scopo è quello di sensibilizzare i giovani sulle tematiche ambientali e naturalistiche, evidenziando l’importanza di salvaguardare l’ambiente, preservandolo per lasciarlo integro alle future generazioni. Purtroppo l’uomo è il più pericoloso nemico dell’ambiente, e solo impegnandosi a sensibilizzare le nuove generazioni si possono sperare risultati concreti. Il rispetto della natura in ogni sua forma è fondamentale per la sopravvivenza dell’umanità.

Quest’anno la manifestazione è strutturata in due sezioni: una Estemporanea artistica, con opere grafiche, ed uno Workshop fotografico.

BANDO ESTEMPORANEA ARTISTICA 2023 “LA NATURA AL LAGO MORO”

Ai fini di sensibilizzare sempre più i giovani sull’importanza delle tematiche ambientali e naturalistiche, anche quest’anno la Associazione Amici del Lago Moro, in collaborazione con il Liceo Artistico Camillo Golgi di Breno organizza per lunedì 29 maggio 2023 sulle rive del Lago Moro la Estemporanea artistica “La natura al Lago Moro-2023” riservata agli studenti del Liceo Artistico Camillo Golgi di Breno.

Tema dell’estemporanea: con tecnica grafico/pittorica i giovani proporranno un’opera che possa evidenziare le bellezze naturalistiche e/o architettoniche di Capo di Lago e del lago Moro. Guarderanno, inventeranno e trasformeranno ciò che suggerisce loro la natura in quella giornata, o la immagineranno nelle varie fasi del giorno e delle stagioni. Concretizzeranno queste emozioni esprimendole con le loro capacità creative, di fantasia, di originalità.

Nella mattinata del 29 Maggio gli studenti giungeranno al Lago Moro, ove trascorreranno la intera giornata. Ogni studente elaborerà nella giornata la sua opera, in forma espressiva libera. Le opere saranno giudicate da una apposita Commissione nominata dal Consiglio Direttivo della Associazione Amici del Lago Moro in accordo con la Direzione del Liceo Camillo Golgi. La premiazione avverrà in occasione di un successivo incontro presso il Liceo Golgi, alla presenza di insegnanti, alunni ed Autorità. Le opere presentate rimarranno di proprietà della Associazione “Amici del lago Moro”.

Premi: a giudizio insindacabile la Commissione attribuirà il Primo Premio, consistente in una Targa ed una somma in denaro, all’ opera giudicata migliore. Verranno premiate anche le opere seconda e la terza classificata.

BANDO WORKSHOP FOTOGRAFICO 2023 “LA NATURA AL LAGO MORO”

Ai fini di sensibilizzare sempre più i giovani sull’importanza delle tematiche ambientali e naturalistiche, la Associazione Amici del Lago Moro, in collaborazione con il Liceo Artistico Camillo Golgi di Breno organizza per lunedì 29 maggio 2023 sulle rive del Lago Moro il workshop fotografico con tema “Fotografando al Lago Moro-2023” riservata agli studenti del Liceo Artistico Camillo Golgi di Breno.

Tema del workshop: con tecnica fotografica gli studenti cercheranno un’opera che possa evidenziare le bellezze naturalistiche e/o architettoniche di Capo di Lago e del lago Moro. Guarderanno ciò che suggerisce loro la natura in quella giornata e cercheranno di concretizzare in un immagine queste emozioni con le loro capacità creative, di fantasia, di originalità. Nella mattinata del 29 Maggio gli studenti giungeranno al Lago Moro, ove trascorreranno la intera giornata percorrendo il sentiero circumlacuale e fotografando ciò che li ispirerà. Al termine della giornata ogni studente sceglierà uno degli scatti effettuati e lo proporrà al workshop. Le opere saranno giudicate da una apposita Commissione nominata dal Consiglio Direttivo della Associazione Amici del Lago Moro in accordo con la Direzione del Liceo Camillo Golgi. La premiazione avverrà in occasione di un successivo incontro presso il Liceo Golgi, alla presenza di insegnanti, alunni ed Autorità. Le fotografie presentate rimarranno di proprietà della Associazione “Amici del lago Moro”.

Premi: a giudizio insindacabile la Commissione attribuirà il Primo Premio, consistente in una Targa ed una somma in denaro, alla fotografia giudicata migliore. Verranno premiate anche le fotografie seconda e la terza classificata.