Valfurva, oggi l’ultimo saluto a Jacopo Compagnoni

sabato, 18 dicembre 2021

Valfurva – Ultimo saluto a Jacopo Compagnoni, 40 anni, guida alpina, fratello di Deborah Compagnoni, l’ex campionessa di sci, travolto e ucciso da una valanga sul versante nord del Monte Sobretta. Oggi alle 14.30 nella chiesa di Santa Nicolò di Valfurva (Sondrio) si terranno le esequie di Jacopo Compagnoni. Oltre alla moglie e ai due figli piccoli, la comunità si stringerà attorno alla madre Adele Zanon, a papà Giorgio, alla sorella Deborah e al fratello Jury. Il funerale sarà celebrato da don Mario Bagiolo, poi la salma di sarà trasferita al Forno crematorio di Albosaggia (Sondrio).

In tanti ricordano Jacopo Compagnoni con messaggi di cordoglio alla famiglia e la sorella Deboah ha detto: “La perdita di un fratello è un dolore straziante, lo è ancora di più per un fratello speciale come era per me Jacopo. Un papà e un marito meraviglioso”.

Intanto proseguono le indagini per far luce sul drammatico episodio: i militari del Sagf (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza) hanno effettuato un nuovo sopralluogo sul luogo della sciagura per accertamenti e nei prossimi giorni presenteranno una relazione alla Procura di Sondrio.