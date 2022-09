Trento, arrestato e condannato a 6 mesi spacciatore

mercoledì, 7 settembre 2022

Trento – Altro arresto per droga in centro a Trento. Prosegue l’azione di prevenzione e repressione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Trento: la pressante attività di controllo posta in atto per arginare la diffusione di sostanze stupefacenti, quali cocaina ed eroina, ha permesso nella tarda serata di ieri di trarre in arresto un 19enne tunisino.

L’arresto operato nella notte appena trascorsa evidenzia come la domanda e l’offerta non conoscano orari: quasi allo scoccare della mezzanotte, i Carabinieri hanno notato lungo la centrale via Santa Croce un fugace contatto sospetto tra due persone.

L’immediato intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile ha permesso di bloccare l’uomo notato dai militari cedere qualcosa di non meglio definito. Il giovane tunisino, bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di ben 10 dosi di cocaina, dal peso complessivo di 5 grammi. Nella circostanza al giovane è stata sequestrata anche una piccola somma di denaro, in quanto ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato quindi accompagnato presso la caserma di via Barbacovi a Trento, ove è stato arrestato e ristretto in camera di sicurezza.

Sottoposto nella mattinata odierna al rito direttissimo è stato condannato a 6 mesi con pena sospesa. Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.