Trento, 18enne arrestato per spaccio nel centro storico

giovedì, 14 luglio 2022

Trento – Controlli in piazza del Tridente a Trento, la Polizia di Stato arresta 18enne. Nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella piazze di Trento, gli investigatori della Squadra Mobile, congiuntamente a personale della Polizia Locale, e con l’ausilio di un’unità cinofila del reparto di Padova, hanno operato l’arresto in flagranza di un diciottenne italiano domiciliato in questa piazza del Tridente, ove era dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina unitamente al fratello gemello, al momento assente.

Dal mese di giugno scorso, i poliziotti hanno documentato, grazie a numerosi servizi di osservazione e pedinamento, che i due fratelli operavano in sinergia all’interno del compendio residenziale nella vendita di droga a diversi soggetti, anche minorenni, attraverso un sistema metodico e organizzato in cui, alternandosi, l’uno avvistava l’acquirente dalla finestra dell’abitazione sita al terzo piano del domicilio, e l’altro scendeva nella piazza per effettuare la consegna dello stupefacente, ovvero stazionavano nella stessa piazza in attesa di una cessione imminente.

Ieri, uno dei gemelli, ha ceduto 2.12 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish ad un cittadino extracomunitario, raggiungendo nell’immediatezza il tavolino del bar della piazza del Tridente ove lo stava attendendo una ragazza minorenne alla quale aveva ceduto una sigaretta artigianale contenente tabacco misto ad hashish per un peso di 0,93 grammi. Indosso al diciottenne è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina per 1,96 grammi contenuta in due involucri in nylon e la somma di 110 euro, mentre nell’abitazione sono stati rinvenuti 3 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di 243,63 grammi, di cui due integri e uno circa della metà del peso originario, un coltello da cucina con lama e seghetto con tracce della medesima sostanza, fogli manoscritti recanti cifre e nomi conseguenti all’attività di cessione di sostanze stupefacenti.