Scomparsa di Franco Ziliani, il ricordo del presidente della Provincia di Brescia

lunedì, 27 dicembre 2021

Borgonato – “Franco Ziliani è stato un grande innovatore e, grazie alla sua straordinaria intuizione, oggi la Franciacorta e le sue bollicine sono conosciute e apprezzate in tutto il mondo. Il territorio bresciano deve molto a persone come Ziliani, persone che hanno creduto in un’idea alla quale hanno dedicato l’intera vita, riuscendo a ottenere risultati ammirevoli che hanno permesso di rendere Brescia famosa in Italia e all’estero. Il Franciacorta non è solo un vino: è passione, fatica, lavoro, innovazione, continua ricerca e propensione verso il futuro e il nome di Franco Ziliani sarà sempre ricordato per il grande impulso dato all’enologia italiana. Mi unisco sentitamente al cordoglio della famiglia e di tutti i produttori di Franciacorta; sono certo che l’esempio di Ziliani li accompagnerà per sempre”. Così Samuele Alghisi (nella foto), presidente della Provincia di Brescia, ha ricordato l’enologo scomparso ieri all’età di 90 anni. Ziliani creò nel 1961 insieme a Guido Berlucchi le cantine Berlucchi di Borgonato.

Franco Ziliani, è l’enologo che ha “inventato” il Franciacorta. “Desideravo creare un vino che procurasse gioia già al primo sorso”, questo il sogno che è riuscito a realizzare, questo l’insegnamento che ci ha lasciato: non arrendersi mai! La Franciacorta perde il suo padre fondatore – Franco Ziliani – ma non il suo sogno. Di lui si dice che sia stato “il padre fondatore di un sogno, quello di creare degli spumanti italiani che siano pari a quelli francesi” e possiamo dire senza ombra di dubbio che ci è riuscito. Nel 1961 ha prodotto le prime 3000 bottiglie di “Pinot di Franciacorta” e dopo 6 anni il Franciacorta ha ottenuto la Doc, nel 1995 è stato il primo vino territoriale italiano ad Docg per la produzione di Metodo Classico. Oggi è uno dei vini più famosi, venduti e buoni al mondo, che in realtà ha soli 60 anni.