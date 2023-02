Sciatore muore in uno scontro sulle piste del comprensorio Schwemmalm

domenica, 5 febbraio 2023

Val D’Ultimo – Un altoatesino 37enne è morto nello scontro con un altro sciatore in Val D’Ultimo nel comprensorio Schwemmalm. La vittima è Patrick Bernard, originario di Appiano, viveva a Lana (Bolzano) assieme alla moglie e ai due figli. Grande il cordoglio e la vicinanza alla famiglia del 37enne per una tragedia che è al centro di un’indagine dei carabinieri che operano sulle piste del comprensorio Schwemmalm.

L’altro sciatore coinvolto è stato trasportato in ospedale a Merano con un trauma alla schiena e non è in pericolo di vita. Sarà sentito dai carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto oggi sulla pista Huttegg a 2.250 metri di quota.