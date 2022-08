Scarica di sassi in Alta Valle Camonica, illesi due escursionisti

martedì, 16 agosto 2022

Ponte di Legno – Giornata di gran lavoro per l’equipe medica del 118, a seguito di incidenti stradali, escursionisti in difficoltà e malori. L’episodio più grave è accaduto in Alta Valle Camonica nel pomeriggio, con due escursionisti – 45enne e 12enne – che stavano rientrando dalla gita del giorno dopo Ferragosto alle Bocchette di Valmalza sfiorati dalla scarica di sassi.

Immediatamente è stato chiesto lanciato l’allarme al 112 e c’è stata la mobilitazione del Soccorso Alpino della V Delegazione bresciana e della Stazione di Ponte di Legno e del Sagf (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza), che hanno recuperato i due escursioni portati alla base del Soccorso Alpino di Ponte di Legno con l’eliambulanza giunta una manciata di minuti prima delle 17 dalla centrale di Sondrio e l’equipe medica ha stabilizzato i due escursionisti, usciti illesi.