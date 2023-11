Riaperta la strada provinciale 88 tra Paspardo e Cimbergo

sabato, 11 novembre 2023

Paspardo (Brescia) – Riaperta la strada provinciale 88 chiusa il 3 novembre tra Paspardo e Cimbergo, a causa di una colata di fango. Il transito è consentito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Come deciso nei sopralluoghi dei giorni scorsi è stata liberata parte della carreggiata e messa in sicurezza la strada, così da consentire il transito, evitando lunghi percorsi per raggiungere Cimbergo. Oggi la Provincia ha riaperto la Sp88 e anticipato che nella prossima settimana verrà rimosso il materiale temporaneamente depositato lungo la corsia a ridosso del muro. Durante queste operazioni la strada sarà transitabile, ma in caso di allerta meteo arancione per il rischio idro-meteo emessa dalla Protezione Civile di Regione Lombardia, o in caso di intense piogge, la strada verrà immediatamente chiusa.

Dalla settimana successiva, una volta terminati i lavori di rimozione dei detriti, inizieranno quelli di messa in sicurezza del versante a monte della strada e, per ragioni di sicurezza, sarà necessario chiudere nuovamente la strada. Il sindaco di Paspardo, Fabio De Pedro, soddisfatto dell’avanzamento dei lavori: “Stiamo lavorando per limitare i disagi ai cittadini”.

di Ch.P.