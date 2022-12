Piancogno, soccorse due persone: erano incrodate nel torrente Trobiolo

lunedì, 12 dicembre 2022

Piancogno – Intervento nel tardo pomeriggio di oggi per il Soccorso alpino bresciano. L’attivazione da parte della centrale è giunta verso le 17:15 per due persone incrodate nel torrente Trobiolo, situato nel bosco tra l’Annunciata e Cogno.

I due ragazzi avevano sbagliato sentiero e sono finiti nell’acqua ma il posto era circondato di pareti rocciose e quindi erano in difficoltà. Sono partite subito le squadre del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, Stazione di Breno, che sono riuscite a individuare i ragazzi. Nel frattempo uno dei due era uscito dal torrente da solo. I tecnici sono scesi lungo il pendio, caratterizzato da bosco, salti di roccia e con presenza di tratti ghiacciati. Dopo una serie di passaggi di avvicinamento si sono calati per una sessantina di metri su una placca di ghiaccio e hanno raggiunto il posto dove c’era il giovane. Lo hanno imbragato e recuperato verso l’alto; poi a piedi sono saliti fino alla strada, dove c’era l’ambulanza, che ha portato il ragazzo in ospedale per accertamenti. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. L’intervento è terminato intorno alle 20.