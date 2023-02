Nella notte soccorse due persone a Vezza d’Oglio e Aprica

domenica, 5 febbraio 2023

Vezza d’Oglio (Brescia) – Doppio intervento notturno dei sanitari del 118 per soccorrere persone: il primo intervento poco prima delle 22 a Vezza d’Oglio (Brescia) dove una donna di 53 anni che aveva partecipato alla Camminata al Chiaro di Luna è caduta a terra e riportato lievi ferite. Sul posto l’ambulanza degli “Amici” di Ponte di Legno e l’elisoccorso dalla centrale di Brescia che ha trasportato la donna in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia per accertamenti.

Il secondo intervento tra Corteno Golgi (Brescia) ad Aprica (Sondrio) sulla pista Panoramica del Baradello dove una donna di 42 anni che stava sciando in notturna ha riportato traumi in una caduta. E’ stata soccorsa e accompagnata con l’ambulanza della Cri di Sondrio all’ospedale di Edolo.