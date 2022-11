Montecampione, due ragazze bloccate al bivacco Martino Bassi

martedì, 22 novembre 2022

Montecampione (Brescia) – Due ragazze sono bloccate in quota sopra Montecampione, in Valle Camonica. Hanno trovato riparo nel bivacco “Martino Bassi”, sono illese ma adesso in quota c’è vento forte e sta nevicando, per questo hanno chiesto aiuto. L’allertamento da parte della centrale è arrivato nelle prime ore del pomeriggio.

Le squadre del Cnsas, Stazione di Breno della V Delegazione Bresciana, le stanno raggiungendo con il mezzo fuoristrada. Tra i compiti principali del Cnsas – Soccorso alpino e speleologico c’è anche il provvedere al soccorso di persone a rischio di evoluzione sanitaria, oltre agli interventi che riguardano persone infortunate, la ricerca, il soccorso dei dispersi e il recupero dei caduti in territorio montano, ambiente ipogeo e zone impervie del territorio. attivati anche i vigili del fuoco di Breno e Darfo.