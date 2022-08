Intensificati i controlli della Polizia di Stato in Alto Adige: centinaia di identificati, il bilancio

lunedì, 8 agosto 2022

Merano – Durante lo scorso fine settimana, la Questura di Bolzano ed i Commissariati dipendenti, di Merano, Bressanone, Brennero e San Candido, come da motto della Polizia di Stato “Esserci sempre”, hanno ulteriormente intensificato l’attività di controllo del territorio, prevedendo l’impiego di pattuglie straordinarie in tutta la provincia per garantire la sicurezza dei cittadini, anche di coloro che partono per le vacanze, e dei villeggianti.

Infatti, i flussi “vacanzieri” sono visti come ottime occasioni per mettere a segno i propri colpi da parte dei malintenzionati, che mirano da una parte alle abitazioni lasciate vuote dalle famiglie in viaggio nonché agli anziani che rimangono soli in città e dall’altra ai turisti che si portano al seguito, oltre evidentemente al denaro, anche oggetti costosi, come biciclette, cellulari, portatili, tablet, macchine fotografiche e quant’altro.

L’intensificazione dei controlli ha comunque abbracciato ogni ambito della normale attività di prevenzione, nei contesti cittadini, dallo spaccio di sostanze stupefacenti ai disturbi ed agli schiamazzi, e nelle zone di frontiera, per contrastare l’ingresso in Italia di soggetti stranieri irregolari.

Le operazioni, sia diurne che notturne, si sono concentrate nelle zone delle città dove si sono riscontrati furti, attività di spaccio di stupefacenti, presenza di tossicodipendenti alla ricerca di luoghi appartati dove consumare le sostanze per evitare di essere intercettati dalle Forze dell’Ordine e, in generale, ovunque si trovassero soggetti pericolosi o molesti.

I risultati di tale intensa attività non sono mancati: sono stati controllati 272 veicoli e 573 persone, 14 i denunciati per piccoli furti, mentre 54 sono stati i cittadini stranieri irregolari rintracciati.

All’esito delle predette attività, previste in forma straordinaria anche nella corrente settimana per garantire un sereno Ferragosto alla cittadinanza ed agli ospiti presenti in Alto Adige, la Questura di Bolzano sottolinea che, ai fini di prevenzione e di autotutela, è bene ricordare alcune regole:

– prima di lasciare la propria abitazione, controllare sempre di avere chiuso la porta di ingresso, meglio se blindata e dotata di serrature di ultima generazione;

– chiudere sempre i portoncini blindati con le mandate di sicurezza, senza limitarsi ad accostare la porta affidandosi al solo nottolino;

– fare attenzione alle presenze estranee nel proprio condominio o ai segni particolari sulle porte di ingresso, che potrebbero essere indice di sopralluoghi preliminari da parte di malintenzionati;

– durante le ore di assenza, lasciare alcune luci accese nell’abitazione, magari con temporizzatore che diversifichi i tempi di spegnimento, per far credere che la casa sia presidiata.

Inoltre si ricorda l’estrema utilità delle segnalazioni, anche solo telefoniche; chi dovesse osservare attività sospette o presenze dubbie, oppure ancora, soprattutto nel caso di persone anziane, essere contattato da personaggi sospetti, che si qualificano come vecchi amici o che richiedono aiuto per fatti accaduti a parenti dell’anziano stesso, non perda un attimo e chiami subito il numero di emergenza “112”, in modo da attivare nell’immediatezza l’intervento delle pattuglie.

Il senso di responsabilità e di dovere civico della cittadinanza possono concretamente aiutare la Polizia di Stato e tutte le altre Forze dell’Ordine nella tutela delle persone e dei beni.